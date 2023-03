"Prvi poljub z ženo sem si predstavljal malce drugače" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. V njem sodelujeta tudi Rok in zadržana Vlasta, ki svojega moža vztrajno sili, da spi na kavču. Rok se je odločil, da bo na medenih tednih premagal svoj strah, a le, če bo za to nagrajen s poljubom.