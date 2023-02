V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta na medene tedne v istrsko vilo prispela tudi Vlasta in Rok. Ne glede na kemijo med njima pa je Vlasta svojemu možu tudi na medenih tednih za ležišče dodelila kavč.

Vlasta in Rok sta na medene tedne prispela v istrsko vilo, ki si jo bosta morala deliti s Tino in Blažem. "Medeni tedni so zame cilj, da se bova z mojim možem bolje spoznala in da vidim, kaj sploh stoji za to lepo sliko," je sprva dejala Vlasta, nato pa sta se z možem Rokom odpravila v njuno spalnico.

"Evo, to je najin predsedniški apartma, ti pa imaš ob postelji tudi svoj kavč," je ob prihodu v sobo sprva dejala Vlasta. Sicer je Roka ob tem z velikim nasmehom potrepljala po rami, novopečeni mož pa je na samem priznal: "Vse se vedno bolj stopnjuje in prav uživava v vsem skupaj. Vsaj z moje strani stoodstotno, z njene pa vsaj 98-odstotno."

Ko je Rok preizkusil kavč v vili, je svoji ženi priznal, da deluje nekoliko trši, kot je bil pretekli dan v hotelu po poroki. Vlasta se mu je sicer zahihitala, na samem pa priznala: "Svojega moža poznam malo več kot 24 ur oziroma mogoče zdaj že 30 ur, kar ni ravno veliko … Tako da ja, spal bo na kavču."

