Špela Grošelj presenečena: Potem sem jaz najbolj čudna tu!

Na Planetu lahko vsak četrtek ob 20. uri spremljate komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled, v katerem Špela Grošelj, Miha Hercog in Tanja Kocman pod drobnogled vzamejo dogajanje v šovu Poroka na prvi pogled. Vmes vedno razkrijejo kakšno zanimivost o sebi. Tako je Špela ugotovila, da je v studiu najbolj čudna. Zakaj, pa izveste v nadaljevanju.

Špela Grošelj je v oddaji Poroka na drugi pogled Tanjo Kocman in Miho Hercoga povprašala tudi o tem, kakšno je njuno mnenje o horoskopu, numerologiji in astrologiji. Miha je priznal, da mu horoskop v odnosu ne pomeni nič, Tanja pa se je z njim strinjala delno: "Jaz vedno rečem isto, ampak na koncu vseeno preverim, kako kompatibilni smo."

Glede numerologije in astrologije pa je Miha razkril, da včasih tudi on preveri določene zadeve. Špelo je zanimalo, ali pregleda numerološke številke, še preden gre prvič na kavo, Miha pa ji je suvereno odvrnil: "To pa brez dvoma ne." Špela je bila presenečena, nato pa je o tem povprašala še Tanjo. "Ne, tudi jaz jih še nikoli nisem, kar je verjetno tudi razlog za slabo statistiko iz preteklosti," se je pošalila.

Špela je postala še bolj začudena: "Potem sem jaz v tem studiu najbolj čudna! Jaz namreč ne grem na kavo, dokler ne preverim numerološkega izračuna." Nato je pojasnila, da je to zaradi tega, ker je čas dragocen, ki ga ne namerava izgubljati po nepotrebnem, če se številke ne ujemajo.

