Na pot iskanja ljubezni v šovu Poroka na prvi pogled se bo odpravila tudi 37-letna Anita z Iga. "Pri svojih letih opažam, da je težje najti partnerja. Starejši si, zrelejši, zahtevnejši in več stvari te zmoti ter težje se prilagajaš," je povedala. Anita uporablja tudi aplikacijo za zmenke, ki pa jo je malce razočarala. "Fantje, s katerimi sem navezala stik, v večini pričakujejo skok v posteljo za eno noč. Jaz pa nisem za to." Več o Aniti izveste v zgornjem videu in spodnjem intervjuju.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Sem iskrena, pogumna, perfekcionistična.

Kako bi opisali svoje ljubezensko življenje, preden ste vstopili v ljubezenski eksperiment?

Moje ljubezensko življenje pred vstopom v ljubezenski eksperiment je bilo večinoma lepo, razen izjem, ki so me zelo prizadele.

Kako dolga je bila vaša najdaljša zveza pred šovom in kaj je bil razlog, da se ni obnesla?

Tri leta. Obnesla se ni zaradi njegovega ljubosumja.

Kakšnega partnerja si želite?

Kar zadeva videz, nimam točno določene predstave, vendar so mi vsekakor pomembne privlačnost, energija, karizma. Morda bi izpostavila, da je urejen, da skrbi zase, z lepim, iskrenim nasmehom in očmi. Karakterno mora biti spoštljiv, umirjen, razgledan, spontan, duhovit, pozoren, nežen, inteligenten, nekritičen, neobsojajoč, da ima globino, širino, vsekakor čustveno zrel, ambiciozen, dober sogovornik in poslušalec.

Kaj pri partnerju, ki bi vam ga strokovnjaki dodelili, za vas ne bi bilo sprejemljivo?

Kar zadeva videz, zame ne bi bilo sprejemljivo, če bi bil brez las, imel dolgo brado, ne bi skrbel zase in bi bil zanemarjen. Niso mi všeč moški, ki so preveč kritični, da dvigujejo glas, so živčni, napeti, nestrpni, verbalno agresivni, ponižujejo, so nespoštljivi in taki, ki ženskam ne znajo prisluhniti.

Ste že bili poročeni? Imate otroke?

Poročena še nisem bila in otrok tudi nimam.

Kako bi bila videti vaša sanjska poroka?

Moja sanjska poroka bi bila v ožjem krogu, z ljudmi, ki so mi pri srcu. Lokacija bi bila nekje v naravi, ob vodi.

Kakšen je za vas popoln zmenek oziroma dan s srčnim izbrancem?

Sprehod ob morju, v naravi, v glavnem najraje nekje ob vodi. Kasneje dobro kosilo, sladica, kavica.

Katera je bila vaša najtežja življenjska preizkušnja?

V enem letu izguba moje ljube, drage babice, očeta in kužka. Najtežje je bilo, da sem bila v teh trenutkih sama, vendar sem se vseeno borila in to premagala.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Na prijavo v ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled, ker se kljub velikemu strahu, dvomom in že skorajšnjemu odstopu nisem predala in odnehala, pač pa sem se odločila, da bom vztrajala do konca ter se prepustila nenavadni in novi izkušnji.

Kako najraje preživljate prosti čas?

Hoja v hribe, sprehodi v naravi s kužkom, branje, kino, izleti, peka sladic, prostoročne dejavnosti – izdelava mozaikov, druženje s prijatelji.

Kdo so vaši vzorniki?

Moj vzornik je bil moj oče. Njegovo delo je bilo njegova strast, posledično je bil izredno uspešen in dober, hkrati se ni nikoli predal, nikoli obupal, vedno se je boril do konca. Bil je največji borec, kar jih poznam, in resnično sem ga občudovala in spoštovala. Med medijskimi osebnostmi mi je bila najbolj blizu princesa Diana.

Ali radi potujete?

Obožujem potovanja. Moja sanjska destinacija je Bali. Od teh, ki sem jih obiskala, sta mi najbolj všeč Egipt in Grčija.

Kaj je najbolj presenetljiva stvar o vas?

Gledalce bi presenetilo, da sem kljub navidezni močni in samozavestni zunanjosti nežna, krhka in zelo čustvena ter da se na trenutke počutim kot majhna, osamljena punčka.

