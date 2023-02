"Že kar nestrpno pričakujem poročno noč," je optimističen ženin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled. Nocoj si bosta usodni da dahnila Vlasta in Rok. Oba zakonca bosta zadovoljna z izbiro strokovnjakov, Rok pa bo razkril tudi svoja pričakovanja o prvi poročni noči.

"Toliko, kolikor sem zdaj spoznala Roka … ne morem reči prav ničesar slabega. Nobene negativne stvari ne bi mogla izpostaviti," bo dejala Vlasta ob prihodu v hotelsko sobo, kjer bo s svojim novim možem preživela poročno noč. "Za naprej imava odprte vse možnosti," bo še zatrdila.

Po tem, ko bosta nazdravila, bo Rok svoji novi ženi razkril, da ima zelo dobre občutke glede tega, kam ju vodi skupna pot. "Naj to traja," mu bo pritrdila žena, Rok pa bo na samem priznal:

"Ob Vlasti se počutim odlično. Sploh nimam nobenih zadržkov in mislim, da lahko ob njej pokažem svoj pravi jaz. Všeč mi je, da je tudi ona tako pozorna do mene in da se trudi, da se počutim dobro. Lepo se počutim ob njej."

Po koncu poročnega dne pa bo Vlasta v hotelski sobi svojega moža vprašala, kateri kavč se mu zdi bolj udoben. "Ne vem, si ga bom že izbral. Na tem, ki se raztegne, bo verjetno malo lažje," ji bo brez zadržkov odvrnil novopečeni ženin.

Na samem pa bo Rok priznal: "Že kar nestrpno pričakujem poročno noč, da se bova lahko pogovorila in da vidiva, kako stvari stojijo in kaj bova storila vnaprej." Še pred tem mu bo nevesta izdala, da ji je v poročni obleki zelo vroče in da komaj čaka, da jo sleče. "Tudi jaz," bo iskreno pripomnil ženin.

Se bosta res samo pogovarjala? Bo na koncu res ostal na kavču sam?

