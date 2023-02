Nevesta je na poročnem slavju izginila neznano kam

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, smo dobili že tretji par. Usodni da sta si dahnila Žan in Meri. Medtem ko je bil Žan navdušen nad izbiro strokovnjakov, pa je Meri tudi na poročnem slavju bila hud boj z živci in vmes za kar nekaj časa izginila neznano kam.

Meri, ki je bila izjemno nervozna že pred samo poroko, se tudi po sklenitvi zakona z Žanom ni mogla pomiriti. Živci so jo premagali, zato je zapustila poročno zabavo. Prvi je njeno odsotnost opazil njen novopečeni mož. "Meri že kar nekaj časa ni nazaj. Ne vem, ali naj grem pogledat, kaj se dogaja. Upam, da je vse v redu, me pa malo skrbi. Upam, da bo čim prej prišla nazaj," je sprva potarnal, nato pa se odpravil poiskat ženo.

Meri je na samem razkrila razlog odhoda: "Zelo mi je hudo, ker mi je kar naenkrat postalo slabo. Obleka me je začela dušiti in nikakor nisem mogla priti do zraka." Priznala je: "Zelo lepo se mi zdi, da je Žan prišel preverit, kako sem. To veliko pove o tem, kakšen človek je in kako funkcionira. Zelo lepa gesta, res."

Zakonca sta se nato na samem pogovorila, Žan pa se na zabavo ni vrnil bolj pomirjen, kot jo je zapustil: "Priznam, da me malo skrbi za Meri. Ne vem, zakaj, ampak veliko je vsega in razumem, da ji je postalo slabo in se ji je začelo vrteti … Ampak upam, da bo jutri, ko se zbudiva, bolj sproščena in videla, da nisem bavbav, jaz pa se bom potrudil, da ji bo kar se da prijetno."

Žanovi nameni so sicer dobri, ampak ali jih bo tako videla tudi Meri?

