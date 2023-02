Takšne ženske so všeč Mihi Hercogu

Na Planetu ste lahko v sredo ob 21. uri spremljali komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled. V njej so Špela Grošelj, Tanja Kocman in Miha Hercog komentirali dogajanje preteklega tedna v šovu Poroka na prvi pogled, medtem pa izdali tudi kar nekaj zanimivosti o samih sebi. Miha Hercog je na primer razkril, kakšne ženske ga privlačijo.

Špela Grošelj kot voditeljica komentatorske oddaje Poroka na drugi pogled svoja kolega rada povpraša tudi bolj osebna vprašanja. Nazadnje se je na tapeti znašel Miha Hercog. "Ali imaš pri videzu ženske kakšne posebne zahteve?" je Miho vprašala Špela.

"Sam raje vidim, da ima deset kilogramov preveč kot pa pet premalo," je sprva priznal komentator, pri čemer sta se Špela in Tanja odobravajoče spogledali in zahihitali. "Prsi jaz na primer sploh ne opazim, takoj pa opazim noge," je še dodal.

Špela in Tanja sta bili malce zmedeni, ali s tem cilja na njihovo obliko, v šali pa sta vprašali, ali morda cilja na to, da so podepilirane. Miha se je zasmejal in priznal: "Da, to je vsekakor dobrodošlo, da ne 'hrska'."

Je pa Miha izdal tudi, da so mu všeč bolj majhne ženske. Špelo je nato zanimalo, kaj to pomeni in ali je njegova želena višina pri ženski 1,5 metra. "No ja, rekel sem majhne, ne pritlikave," je v smehu odvrnil Miha, Tanji pa je postalo kar malce vroče, saj je v smehu dejala: "Toliko sem jaz velika! Očitno potem odpadem."

Komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled boste na Planetu lahko v prihodnje spremljali vsak četrtek ob 20. uri!

