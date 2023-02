Kako reagirate, ko vas partner pohvali? #video

Alja Fabjan je integrativna psihoterapevtka in doktorandka zakonske in družinske terapije s skoraj 15-letnimi izkušnjami. Je tudi nova okrepitev ekipe strokovnjakov, ki bodo letos v drugi sezoni eksperimenta Poroka na prvi pogled parom pomagali skozi nepozabno izkušnjo.

Alja Fabjan opozarja na vsakodnevne napake, ki jih delamo v zvezi, pa se mogoče tega ne zavedamo. Recept pa je dokaj enostaven: poslušati in slišati drug drugega. A če se sliši preprosto, je izvedba težja.

Barbara Sarić, Timotej Strnad, Alja Fabjan Foto: Planet TV

"Poslušamo nekako že, slišimo pa v bistvu ne. Partner nam pove eno, mi pa, če slišimo, si lahko to interpretiramo kot čisto nekaj drugega. Ena zelo enostavna stvar, ki se uporablja vsakodnevno. Svetujem, da se uporablja čim večkrat. Na primer, ko mi partner reče, da sem danes videti dobro, sama razumem, kot da me, recimo, provocira. A vem, da ne misli tako. Ok, a lahko to preverim?"

Ob vsem tem pa psihoterapevtka opozarja tudi na nekomunikacijo. Veliko je parov, ki se sploh ne pogovarjajo, preprosto pometejo stvari pod preprogo in čakajo, da minejo. Tudi to je napaka. Zato svetuje odkrit pogovor, če pa smo v dilemi, da neke stvari ne razumemo, npr. kaj želi partner povedati, pa moramo to takoj razčistiti oz. preveriti.

