Pari iz prve in druge sezone imajo skupno temo, pravi psiholog #video

Najbolj romantični resničnostni šov se je pričel in že predstavil nekaj novih parov, ki iščejo ljubezen. Ženinom in nevestam bodo v tej sezoni ob strani stali psiholog Timotej Strnad in psihoterapevtki Barbara Sarić in Alja Fabjan.

Tudi letos bo v eksperimentu Poroka na prvi pogled bo udeležencem šova svoje znanje in izkušnje podajal psiholog Timotej Strnad. Prilagajanje partnerju je letos zaželeno, a vse le ne bo šlo vedno po načrtu. Tako kot v realnem življenju bo tako tudi v televizijskem eksperimentu.

Letošnji strokovnjaki v eksperimentu Foto: Planet TV

"Lansko leto smo imeli v primerjavi z letošnjim mnogo manj turbulentno situacijo. Se pravi, letos bo več konfliktov, reševanj teh, bolj se bodo tudi razlikovali svetovi, iz katerih prihajajo partnerji. In tudi določenih sprememb, ki se bodo dogajale zelo hitro. Morda bo za koga tudi malo šokantno," pravi Timotej Strnad.

Za gledalce je novost tudi ekipa strokovnjakov. Letos sta se Timoteju pridružili še Barbara Sarić in Alja Fabjan. Slednja je integrativna psihoterapevtka in doktorandka zakonske in družinske terapije s 15-letnimi izkušnjami. Barbara Sarić pa je diplomirana psihoterapevtka, ki poudarja, da sta zelo pomembna odnos do samega sebe in iskrenost.

"Skupna tema letošnjega celotnega eksperimenta je na nek način prepoznavanje svojih navad. Prepoznavanje svojih avtomatizmov in sposobnost prilagajanja, spuščanje teh nekih avtomatizmov, ki smo jih že dolgo časa navajeni." Starejši, kot smo, bolj smo vkopani v svoje tirnice, a te navade ne moremo izpustiti, razloži psiholog.

Eksperiment Poroka na prvi pogled se vrača že naslednji ponedeljek ob 21. uri! Ne zamudite.

