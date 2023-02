To so slovenske neveste druge sezone ljubezenskega eksperimenta #foto

Na Planetu se bo kmalu začela druga sezona slovenske verzije šova Poroka na prvi pogled. V njej bomo lahko spoznali dvanajst samskih moških in žensk, ki bodo svoje ženine in neveste prvič videli šele pred oltarjem. Na razburljivo pot iskanja prave ljubezni se podaja naslednjih šest kandidatk:

Maša

27 let, Hrastnik

Maša Foto: Planet TV

27-letna Maša je specialistka za ustvarjanje vsebin, ki se je že pri 21. letih odselila iz malega zasavskega mesteca v Ljubljano. "Očitno neuspešno, če ne, ne bi bila tukaj," se zasmeji, ko jo vprašamo, kako bi opisala svoje ljubezensko življenje. Pri moškem ji je najbolj všeč, da je pustolovski in se zna zabavati. "V mojem ljubezenskem življenju je bilo vse. Od zelo lepih zvez pa do zelo toksičnih, od skupne selitve pa do ljubezni na daljavo, od največjega romantika pa do patološkega lažnivca." Ob tem pa poudari, da se brez takšnih zvez ne bi naučila toliko, kot se je.

Jasmina

46 let, Mozirje

Jasmina Foto: Planet TV

Jasmina je stara 46 let in živi v Mozirju. V petnajstletnem zakonu z nekdanjim možem sta se jima rodili dve hčerki. Zase pravi, da je skrbna, živahna in duhovita ženska. Želi si partnerja, ki ni preveč resen in zagrenjen ter bi rad doživel še kaj lepega in zabavnega. V eksperiment se je prijavila predvsem zaradi sebe in ljubezni.

Anita

37 let, Ig

Anita Foto: Planet TV

Anita šteje 37 pomladi in zase pravi, da je pogumna in perfekcionistična. Kljub svoji navidezni samozavestni zunanjosti je zelo nežna in krhka ženska. Njen vzornik je bil njen oče, njegova izguba pa jo je močno prizadela. Pri partnerju ji je najpomembnejše, da je spoštljiv, duhovit in dober sogovornik.

Vlasta

40 let, Kranj

Vlasta. Foto: Planet TV

Vlasta pri svojih 40. letih v Kranju vodi svoj frizerski salon. Je samostojna in neukrotljiva, poleg lastnega podjetja pa skrbi še za dva najstnika in svojo mamo. "Ljubezensko življenje je bilo pomaknjeno na stranski tir zaradi obveznosti in pomanjkanja časa," priznava Vlasta in upa, da je zdaj prišel čas tudi za srčno plat. Želi si samostojnega, srčnega in spoštljivega moškega.

Meri

29 let, Koper

Meri. Foto: Planet TV

29-letna Primorka je mnenja, da je brez zaupanja v zvezi težko karkoli graditi. Zase pravi, da je spontana in trmasta. "Sem magnet za budale," se smeji Koprčanka, ki v vsakem trenutku ostaja pozitivna. Popolni zmenek si predstavlja v zabaviščnem parku, pri partnerju pa ji je pomembno, da ima smisel za humor.

Tina

22 let, Poljčane

Tina Foto: Planet TV

Tina je 22-letno dekle, ki končuje študij upravnega prava. Je zelo neposredna in komunikativna, prav to pa pričakuje tudi od partnerja. Nedavno ločitev staršev še premleva, vendar vere v ljubezen ni izgubila. Svojo sanjsko poroko si predstavlja v najožjem krogu družine in prijateljev.

