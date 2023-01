Strokovnjak iz Poroke na prvi pogled: Lahko povem, da bo sezona zelo pestra in razburljiva!

Najbolj romantični resničnostni šov Poroka na prvi pogled se vrača z novimi udeleženci, ki iščejo ljubezen. Slovenskim ženinom in nevestam, ki se bodo prvič videli šele na poročni dan, bo tudi tokrat pomagal psiholog Timotej Strnad, ki so ga gledalci lahko spoznali že v prvi sezoni.

Prva uspešna sezona šova Poroka na prvi pogled je navdušila gledalce in postregla z nekaj zanimivimi ljubezenskimi razpleti. Kateri od parov je pritegnil največ vaše pozornosti?

Ker sta še vedno skupaj in sta se pred kratkim tudi resnično poročila, moram priznati, da sta to Hajrija in Anže. Med samim snemanjem oddaje sta največ moje pozornosti sicer pritegnila Nina in Domen, ker sta imela zelo razburkano pot medsebojnega usklajevanja.

Hajrija in Anže sta udeleženca prve sezone šova Poroka na prvi pogled, ki sta po šovu ljubezen potrdila tudi s pravo poroko.

Pred nami je nova sezona šova s slovenskimi pari, ki na Planet prihaja kmalu. Se je že veselite?

Kot običajno, skušam brzdati svoje navdušenje, hkrati pa lahko povem, da bo sezona zelo pestra in razburljiva.

Psiholog Timotej Strnad (na sredini) ter psihoterapevtki Barbara Sarić (levo) in Alja Fabjan (desno).

V ekipi strokovnjakov bo prišlo do nekaj sprememb. Kako ste se ujeli z novima okrepitvama?

Z Aljo in Barbaro smo se dobro ujeli in menim, da se v izkušnjah in znanjih dopolnjujemo.

Nas poleg novih strokovnjakov čakajo še kakšne zanimive novosti? Ali sodelujoče čakajo kakšni novi izzivi?

V tej sezoni so se tudi med pari zgodile spremembe, ki so sicer mogoče, ampak zelo malo verjetne, zato lahko gledalci pričakujejo nekoliko nenavadne premike v dinamiki med pari, ki jih prejšnjo sezono nismo videli. V tej sezoni imamo v povprečju tudi nekoliko mlajše sodelujoče. Izzivi, s katerimi se bodo spopadali, se po mojem mnenju pomembno razlikujejo od lanske sezone.

Nam lahko zaupate kakšno zanimivo prigodo, ki se je pripetila med vašim delom s pari v šovu?

Zaradi oblike resničnostnega šova, kjer ljudi odtujimo iz njihovega stabilnega vsakdanjega življenja in jih postavimo v skupno življenje s tujo osebo, se lahko zgodi, da stres, ki je povezan s temi okoliščinami, v ljudeh izrazi skrajna vedenja. V tej sezoni smo doživeli nekaj takšnih pripetljajev, ki so se po našem posredovanju končali brez hujših posledic.

Kaj si gledalci lahko obetajo od nove sezone?

V drugi sezoni šova si gledalci lahko obetajo nekaj hitrih in nepričakovanih sprememb vedenja kandidatov in močne konflikte, ki jih takšne spremembe običajno prinesejo.

Kaj bi lahko rekli o udeležencih druge sezone ljubezenskega eksperimenta? So kakšne razlike v primerjavi z udeleženci prve sezone?

Udeleženci obeh sezon šova so ljudje, ki si želijo bližnjih in toplih odnosov. Tudi tokrat smo jim poiskali potencialne partnerje, s katerimi pa običajno morajo stopiti iz svojih področij udobja in pogosto žrtvovati nekatera stara prepričanja in vedenjske vzorce, da lahko partnerja, ki ga želijo, tudi sprejmejo in odnos z njim ohranijo.

Kaj je vas najbolj presenetilo pri delu s pari v drugi sezoni?

Ker ne smem izdati preveč, priznam, da so me najbolj presenetile preudarne in premišljene odločitve kandidatov v zadnjih tednih šova.

Kaj pa ste vsem sodelujočim položili na srce, preden so spoznali partnerje, ki ste jim jih izbrali strokovnjaki?

Kandidatom sem svetoval čim večjo fleksibilnost, potrpežljivost in odprtost do sočloveka, s katerim bodo preživeli naslednjih nekaj tednov in – če se bodo nasvetov držali – tudi mnogo več časa.

Druga sezona slovenske različice šova Poroka na prvi pogled kmalu prihaja na Planet.

