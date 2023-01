Žan Papič napisal opozorila za dekleta #video

Jutri v oddaji Jutro na Planetu ne zamudite: Poskušali bomo ugotoviti, kateri so slabi stranski učinki uporabe botoksa in kako si z botoksom lahko pomagamo pri tegobah, ki nas pestijo. Kako se z očetovstvom spopadajo moški? Slišali bomo iskreno izpoved očeta treh otrok. Ob 8. uri na Planetu.

V jutranji oddaji Jutro na Planetu je tokrat gostoval znani slovenski komik in po novem tudi pesnik. Izdal je pesniško zbirko s pomenljivim naslovom Steklena glava. Z nami je bil Žan Papič. Malo v šali, malo zares pravi, da je to res vpogled v njegov dušo, ampak ne gre za navodila za njegovo uporabo, ampak bolj opozorilo za dekleta, kaj jih čaka.

Za takšen naslov se je odločil, ker je mnenja, da sta glava in srce, ko ju daš na pladenj, zelo ranljiva. Hkrati pa je mogoč vpogled, ker se vse vidi skozi. Sam se je odločil, da v življenju ne bo nosil oklepa, ampak bo po svetu hodil ranljiv.

Zato je spregovoril tudi o težkem obdobju, ki je za njim. Preživel je depresijo, a je danes takšen človek, kot je, prav zaradi tega obdobja, pravi.

Pesmi je začel pisati že v osnovni šoli, a je takrat veliko pesmi odvrgel stran. Danes to dejanje obžaluje le zato, ker bi ga zanimalo, kako je razmišljal takrat, prepričan pa je, da niso bile dobre, pravi.

Žan je eno pesem iz svoje zbirke prebral tudi voditeljema in vsem, ki so jutranji ljudje. In kot pravi sam, dan je treba začeti z dobro kavo, za smeh in dobro voljo pa poskrbi že naša oddaja Jutro na Planetu.

Jutri v oddaji Jutro na Planetu ne zamudite: poskušali bomo ugotoviti, kateri so slabi stranski učinki uporabe botoksa in kako si z botoksom lahko pomagamo pri tegobah, ki nas pestijo. Kako se z očetovstvom spopadajo moški? Slišali bomo iskreno izpoved očeta treh otrok. Ob 8. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.