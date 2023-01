Ste že glasovali? #video

V petek in soboto ob 21. uri bo na Planet 2 posnetek podelitve regionalnih glasbenih nagrad MAC (Music Awards Ceremony), na kateri bodo nastopili tudi slovenski izvajalci Joker Out, ki so poleg Senidah, Ines Erbus, Davida Amara, Mance Špik, Ice on Fire in Laibach nominirani za nagrado.

Še danes do polnoči lahko tudi slovenski gledalci in poslušalci glasujemo za svoje favorite na velikih nagradah MAC. V drugem krogu glasovanja so med slovenskimi glasbeniki v igri še Joker Out, Ice on Fire, Ines Erbus in David Amaro, Manca Špik, Senidah in zasedba Laibach. Glasujete prek spleta na njihovi spletni strani.

glasujemo tudi slovenski gledalci in poslušalci. Za zmagovalce v posameznih kategorijah lahko do torka, 24. januarja, do polnoči

Že jutri in pojutrišnjem, torej v sredo in četrtek, bomo izvedeli, kdo so veliki zmagovalci tega največjega glasbenega spektakla jugovzhodne Evrope. Najboljši voditelji, dva glamurozna večera, trenutno najbolj priljubljeni glasbeniki in izvajalci ter najbolj nori nastopi na odru.

Vse to si boste lahko ogledali tudi na naši televiziji. V petek in soboto, 27. in 28. januarja, ob 21. uri bomo na Planet 2 samo za vas predvajali posnetek obeh večerov najbolj bleščečega in glasbeno obarvanega dogodka te zime.

Kot edini slovenski izvajalci bodo nastopili Joker Out. Dveh spektakularnih večerov, ki združujeta Slovenijo, Hrvaško, Makedonijo, Srbijo, Črno goro ter Bosno in Hercegovino, res ne gre zamuditi.

