Nekoč je osvajal dekleta, danes je prvič odprl vrata skupnega doma s svojim Aljažem #video

Je drzen, drugačen in brez dlake na jeziku. Mladi David Amaro je medije prvič spustil v svoj dom, pokazal pa nam je tudi spalnico in omare. Z njim je ob čaju poklepetala Ana Raščan, ki je Davida obiskala v sklopu rubrike Znani pri Ani, ki je del oddaje Jutro na Planetu . Med drugim sta spregovorila tudi o Aljažu, Davidovi ljubezni.

David Amaro je prejšnji konec leta občinstvo obnorel s svojim hitom Kreten. V novem videospotu je prvič nastopil tudi njegov Aljaž, ki je ponosno pokazal trebušne mišice. Peščica ljudi je že takrat vedela, da zaljubljenca že živita skupaj. Skupni dom sta si izbrala sredi Ljubljane, David pa nam je v jutranji oddaji razkril, da je njegov Aljaž zelo pedantna oseba in da si sam ne zna predstavljati doma brez urejene postelje. Za kar skrbi kar David. Priljubljeni pevec se je pohvalil tudi z rožo monstero, a pravi, da rože niso ravno zanj. Da sploh preživijo več kot teden dni pri njima, je zaslužen prav njegov partner.

Da David ne miruje, kažejo njegovi rezultati. Po uspešnem lansiranju Kretena se je odločil celo za svojo linijo oblačil. Oblikoval je puloverje, ki so jih njegovi Amarosi hitro pograbili. Tako je po zgledu Justina Bieberja poimenoval svoje občinstvo, ki je sodelovalo pri izboru imena. Pevec jih je namreč povabil h glasovanju kar prek družbenega omrežja.

Ker so se poslušalci odlično odrezali, jih je pred kratkim spet prosil za pomoč. S pomočjo všečkov in spletnega glasovanja so ga zdaj pripeljali vse do Beograda. Tam bo namreč konec meseca potekal največji glasbeni spektakel v naši regiji MAC (Music Awards Ceremony). In med izbranimi slovenskimi izvajalci je povabilo dobil tudi David. Za laskave nagrade se poteguje kar z dvema skladbama, z zgoraj že omenjeno Kreten in Baš je glupo biti sam, ki jo izvaja v duetu s svojo prijateljico Ines Erbus.

