Ko znani chef pripravi obrok za pet evrov #video

Novinar Žiga Deršek se bo tudi v letos družil s slovenskimi chefi in z njimi iskal namige za to, da postanemo še bolj spretni v domači kuhinji. Pomembno je omeniti tudi, da vrednost sestavin za pripravo obroka ne bo presegla petih evrov. Tokrat je bil z nami v oddaji Jutro na Planetu chef Marko Pavčnik.

Rubrika Žiga zažiga v jutranji oddaji Jutro na Planetu ostaja še naprej na sporedu. Tokrat sta nam Žiga in chef Pavčnik pripravila predjed in glavno jed iz postrvi in testenin. Ker sta želela ostati znotraj predvidenega proračuna za obrok, sta izkoristila prav vsak užitni del sestavin. Bila sta zelo varčna in tudi trajnostna. Pridružite se nam ob gledanju te oddaje!

Ribo sta sprva filirala, in ob gledanju oddaje se lahko tudi vi naučite pravilne tehnike filiranja. Pripravila sta zelenjavo ter ob tem poudarila, da korenja ni treba, če ta ni blaten, dodatno čistiti, ampak le oprati pod vodo. Vse skupaj sta popražila, dodala belo vino in lovor.

Pri glavni jedi, kjer je šlo za manjšo ribo, nista odstranila lusk. Tako je nastala hrustljava postrv s testeninami. Pa dober tek!

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do sobote ob 8. uri na Planetu. Vabljeni v našo družbo.

