Uredite otroški kotiček z arhitektko #video

Prosti čas je sestavni del življenja in z našo gostjo smo pregledali nekaj idej, kako igralne kotičke umestiti v svoj dom. Danes nam je svetovala Ana Ferjanič, arhitektka za notranje oblikovanje.

Otroški kotiček oziroma otroška sobica mora rasti z otrokom, pravi Ana Ferjanič. To pomeni, da je oprema modularna, da starši dokupijo elemente glede na starost otroka. Svetuje tudi, da sobo, če imate dovolj prostora, razdelite na kotičke. Spalni, igralni in za učenje, ki pride prav kasneje.

Ob vsem tem ne pozabite na varnost in na to, da mora biti otroku vse na dosegu roke, da lahko tudi sam pospravi igrače. Trendi pa se spreminjajo tudi v barvni shemi. Ne gre več za kričeče barve, nista več le rožnata in modra, ampak gredo trendi v olivne, oranžaste, rumenkaste in rožnate odtenke, ki jih oblikovalci kombinirajo.

