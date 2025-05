Ali veste, kako slab zrak dihamo poleti?

Ko govorimo o prezračevanju, večina ljudi najprej pomisli na hladne zimske mesece, ko so okna zaprta, zrak pa postaja postan in suh. A je kakovost zraka v notranjih prostorih prav tako pomembna poleti. Visoke temperature, povečana vlaga in onesnažen zunanji zrak lahko občutno poslabšajo bivalno udobje. Ob toplih mesecih so okna pogosto odprta, a to še ne pomeni, da je zrak v prostoru optimalen. Nasprotno – kljub navidezni svežini je v notranjosti kakovost zraka slaba. Prezračevanje ni pomembno samo pozimi, temveč ima tudi v toplejšem delu leta ključno vlogo pri zagotavljanju kakovostnega zraka, zmanjševanju vlage in preprečevanju pojava plesni.

Tukaj pride v ospredje decentralizirani prezračevalni sistem Lunos, ki omogoča konstantno izmenjavo zraka brez potrebe po odpiranju oken – energetsko učinkovito, tiho in skoraj neopazno. Z sistemi prezračevanja Lunos lahko poskrbite za svež zrak 24/7 – brez energetskih izgub in brez hrupa. V nadaljevanju bomo predstavili ključne prednosti prezračevanja poleti in razložili, kako LUNOS deluje in zakaj je idealna izbira za vsako stanovanje, hišo ali pisarno.

Foto: Lunos

Zakaj prezračevati poleti?

Poleti pogosto odpremo okna v upanju, da bomo osvežili prostor, a je učinek nasproten od pričakovanega. Vlažnost v prostoru naraste, kar ustvarja idealne pogoje za nastanek plesni in neprijetnih vonjav. Topel zunanji zrak ne prinaša svežine, temveč dodatno segreva notranje prostore, kar zmanjšuje bivalno udobje.

Poleg tega skozi odprta okna vstopajo tudi cvetni prah, mestni smog in hrup, ki negativno vplivajo na kakovost zraka in splošno počutje. Učinkovita rešitev je stalna, nadzorovana izmenjava zraka – brez potrebe po odpiranju oken.

Lunos – učinkovita prezračevalna rešitev za vsak dom

Lunos predstavlja učinkovito in zanesljivo rešitev za prezračevanje vsakega doma. Z več kot 65-letno tradicijo in stalnim tehnološkim razvojem je podjetje postalo vodilno ime na področju decentraliziranih prezračevalnih sistemov. Njihovi sistemi niso le energetsko varčni in okolju prijazni, temveč tudi izjemno učinkoviti pri zagotavljanju svežega in zdravega zraka v bivalnih prostorih – brez toplotnih izgub in brez potrebe po zapletenih posegih.

Osrednje kompetence podjetja ležijo v razvoju nadzorovanega stanovanjskega prezračevanja z rekuperacijo toplote ali brez nje ter v proizvodnji visoko učinkovitih ventilatorjev in zunanjih difuzorjev. Lunos svoje izdelke proizvaja izključno v Nemčiji, kar zagotavlja najvišjo kakovost, in jih uspešno izvaža po vsem svetu. Zanesljivost, tiho delovanje in tehnološka dovršenost so razlogi, da je Lunos danes sinonim za sodobno prezračevanje doma.

Njihove sisteme odlikujejo številne prednosti, zaradi katerih spadajo med najboljše na trgu:

Izjemna energetska učinkovitost : rekuperacija energije z izkoristkom do 96 odstotkov.

: rekuperacija energije z izkoristkom do 96 odstotkov. Skoraj neslišno delovanje : Lunosovi rekuperatorji so najtišji na trgu – na tri metre le tri decibeli.

: Lunosovi rekuperatorji so najtišji na trgu – na tri metre le tri decibeli. Zaščita pred zunanjim hrupom : zagotovljena zaščita do 67 decibelov.

: zagotovljena zaščita do 67 decibelov. Enostavno in cenovno ugodno vzdrževanje : zagotovljena vrhunski servis in dolgotrajna uporabnost.

: zagotovljena vrhunski servis in dolgotrajna uporabnost. Za najvišjo kakovost bivanja : preprečevanje plesni, vlage in vnosa alergenov.

: preprečevanje plesni, vlage in vnosa alergenov. Montaža brez večjih gradbenih posegov: enostavna vgradnja ter brezžična povezava enot.

enostavna vgradnja ter brezžična povezava enot. Nobenega prepiha : optimizirano in diskretno delovanje.

: optimizirano in diskretno delovanje. Trajni pralni filtri: ugodna rešitev za dolgotrajno zaščito pred alergeni.

Z Lunosovimi prezračevalnimi sistemi se danes ponaša že na tisoče zadovoljnih uporabnikov po vsej Sloveniji. Eden izmed številnih primerov, ki potrjuje kakovost in učinek sistema, je tudi izkušnja uporabnice Lučke Langerholc iz Škofje Loke. "Zelo sem zadovoljna s prezračevalnim sistemom Lunos! Kvaliteten zrak toplo priporočam vsem, ki želijo dobro življenje – zadihajmo skupaj v nove dni."

Kako deluje konkreten sistem iz Lunosove linije izdelkov?

Lunos e² in njegov nadgrajeni model e²60 sodita med najbolj priljubljene in preverjene rešitve za decentralizirano prezračevanje z rekuperacijo toplote, drugi pa je tudi eden najmanjših decentralnih ventilatorjev s povratnim pridobivanjem energije. Gre za napreden prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote, ki deluje v parih in izmenično – približno 70 sekund ena enota odvaja izrabljen zrak iz prostora in pri tem toploto shranjuje v keramičnem izmenjevalniku, nato pa druga enota dovaja svež zrak, ki se ob prehodu segreje s shranjeno toploto. S tem se doseže do 96-odstotni izkoristek rekuperacije energije, kar zagotavlja izjemno energetsko učinkovitost brez toplotnih izgub.

Foto: Lunos

Posebnost modela e²60 je njegova prilagojenost zahtevnejšim okoljskim razmeram – optimiziran je za povišan zračni tlak, zato zagotavlja konstanten pretok zraka tudi na območjih z visokim povratnim tlakom, kot so obalna področja ali visoke nadmorske višine. Poleg tega se ponaša s standardno zvočno zaščito do 67 decibelov, kar zagotavlja visoko raven zvočne izolacije. Z le 0,09 W/m³/h porabe energije in vrhunsko toplotno učinkovitostjo je Lunos e²60 ena izmed najvarčnejših naprav na trgu. Njegova zasnova omogoča preprosto montažo brez večjih gradbenih posegov in popolno združljivost z obstoječimi komponentami sistema Lunos e². Posebna funkcija poletnega prezračevanja omogoča tudi ohranjanje hladnega klimatiziranega zraka, kar je še posebej uporabno v vročih podnebjih. Vse to združuje v diskretni, izjemno učinkoviti enoti, ki zagotavlja zdravo in udobno bivalno okolje čez vse leto.

Lunos je tudi letos sodeloval na sejmu DOM, kjer je predstavil svoje prezračevalne sisteme.

Kako izgleda poletje brez prezračevalnega sistema Lunos in kako z njim?

Kot smo deloma že omenili, brez ustreznega prezračevanja poleti pogosto odpiramo okna, a prostori ostajajo vroči in zatohli. Vlaga po kuhanju ali tuširanju se kopiči, zrak od zunaj pa kljub svežini pogosto vsebuje prah, alergene in druge škodljivce. V notranjost vstopajo komarji, neprijeten cestni hrup pa še dodatno zmanjšuje udobje.

S sistemom Lunos se situacija povsem spremeni: prostor se stalno prezračuje brez potrebe po odpiranju oken, kar pomeni tišino, manj mrčesa in več varnosti. Svežina v prostoru je občutna tudi brez klimatske naprave, zrak pa je filtriran – brez cvetnega prahu, smoga in drugih nečistoč.

"Vse to so razlogi, ki jasno govorijo v prid pomembnosti prezračevalnega sistema tudi v toplejšem delu leta. Montaža je hitra in enostavna, sistem pa začne delovati takoj, ko ga potrebujete. Tako si zagotovite kakovosten zrak in optimalne pogoje bivanja že zdaj, hkrati pa pripravite dom na jesen in zimo," povedo predstavniki podjetja Lunos.