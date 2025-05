"Napis na srajci ima poseben pomen. Danes se namreč v tretjem poskusu sprejema zakon o kaznovanju romske skupnosti," pogovor o pomenu napisa začne poslanka Gibanja Svoboda. Zakaj kaznovanju?

Eden od glavnih izzivov je, da mladi Romi pogosto manjkajo v šoli. "In zdaj bomo mi kaznovali Rome, zato da bodo otroci potem radi hodili v šolo. Temu načinu kaznovalne politike nasprotujem," poudarja Vonta. "Ker stvari dobro poznam, menim, da na tak način ne bomo dosegli nobenega napredka. Ravno nasprotno. To bi morali reševati drugače," meni Vonta in nadaljuje: "Tako kot piše na moji srajci. Z ljubeznijo. Z razumevanjem."

Po besedah poslanke se je z Romi in njihovimi otroki treba ukvarjati. "Ne jim samo dati denar in naj nam dajo mir. Moramo imeti željo, da jih vključimo v našo družbo. Jaz pa se sprašujem, ali res imamo to željo. To, kar se zdaj dogaja, je čisto izsiljevanje županov pred volitvami. To bo pač eno od orodij za zbiranje glasov v lokalnih skupnostih. In nekateri poslanci so temu nasedli. Meni se pa vseeno zdi, da je treba nekje vztrajati, ker to pač ni prav," je še dejala Vonta.