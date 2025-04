DZ je po vetu Državnega sveta s 50 glasovi za in 25 proti vnovič sprejel novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki razmejuje javno in zasebno zdravstvo. Zdravstvenim delavcem javnih zavodov bo z redkimi izjemami onemogočeno delo pri čistih zasebnikih, v drugih javnih zavodih in pri koncesionarjih pa bodo lahko delali pod strožjimi pogoji.

Novelo so podprli poslanci Svobode, SD, Levice in nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek. Proti so bili poslanci SDS, NSi in poslanci poslanske skupine nepovezanih poslancev.

Poslanci DZ so novelo zakona sprejeli 2. aprila s 50 glasovi za in sedmimi proti, a je DS nanjo 9. aprila izglasoval veto. Državni svetniki so takrat ocenili, da novela ne uvaja ukrepov, ki bi vodili do skrajševanja čakalnih vrst, ampak lahko povzroči škodo javnemu zdravstvenemu sistemu in bolnikom.