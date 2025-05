Dobrodelni Malaton nagrajuje s potovanjem na Maldive

V JUB-u letos praznujejo 150 let ene najbolj prepoznavnih slovenskih blagovnih znamk za barve in premaze. Praznovanje obeležujejo z dobrodelno akcijo za Zvezo Anite Ogulin & ZPM ter nagradno igro, v kateri bodo razveselili 150 strank – glavna nagrada pa je sanjsko potovanje na Maldive za dve osebi.

Foto: Shutterstock

150 let JUB-a: praznovanje z barvami, srcem in skupnostjo

Ob praznovanju častitljive 150. obletnice je JUB pripravil projekt, ki združuje vse tisto, v kar verjamejo že več kot stoletje: kakovost, barvitost, povezanost in skrb za skupnost. Spomladanska akcija JUPOL Malaton ni le poklon njihovi zgodovini, ampak tudi vabilo vsem ljubiteljem barv, da skupaj ustvarimo prijaznejši in toplejši svet – dobesedno in simbolno.

V podjetju JUB poudarjajo, da želijo tudi ob tej pomembni prelomnici ostati zvesti svojim vrednotam: "V JUB-u ob praznovanju jubilejne 150. obletnice skladno z našo tradicijo znova uresničujemo zavezo k podpori socialno šibkejšim, otrokom in družinam v stiski ter drugim ranljivim skupinam v naši skupnosti. V okolju, kjer poslujemo, svojo družbeno odgovornost tudi letos udejanjamo z dobrodelno podporo projektom, s katerimi si v povezavi z našo najprepoznavnejšo blagovno znamko JUPOL prizadevamo izboljševati kakovost življenja ljudi, kar vključuje tudi gradnjo zaupanja do naših zvestih uporabnikov," ob tem poudarjajo v vodstvu družbe JUB.

Akcija Malaton je tako nadaljevanje njihove tradicije povezanosti z okoljem, v katerem ustvarjajo, a tokrat nosi prav poseben praznični ton. Preverili smo, kakšen in kako lahko v Malatonu sodelujete tudi vi.

Foto: Shutterstock

Dva preprosta koraka do sodelovanja v Malatonu Sodelovanje v JUPOL Malatonu je preprosto in dostopno prav vsakemu. Ljubitelji barv in ustvarjalnosti lahko v akciji sodelujete na dva načina: 1. Z nakupom izdelkov JUPOL: Vsak, ki v času trajanja akcije, to je do 31. maja 2025, kupi katerikoli izdelek blagovne znamke JUPOL, lahko sodeluje v nagradni igri. Treba je le shraniti račun in ga naložiti na spletno stran akcije www.jupol-malaton.jub.si. Naložen račun se šteje kot vstopnica za sodelovanje v žrebu. 2. Z reševanjem kviza: Druga možnost sodelovanja je bolj zabavne narave. Vse, kar morate storiti, je, da rešite kratek kviz z naslovom "150 let barvitih zgodb". Kviz vsebuje šest zanimivih vprašanj o barvah. Ne glede na vaše poznavanje barv v kvizu si boste že samo s sodelovanjem zagotovili možnost, da osvojite eno izmed 150 privlačnih nagrad. Z vsakim sodelovanjem pa ne prispevate le k lastni možnosti za zmago, temveč tudi k dobrodelnosti. Vsak oddani račun ali rešen kviz namreč pomeni korak k večji količini zbranega materiala za prenovo prostorov, kjer bodo otroci in družine v stiski lahko znova začutili toplino doma.

150 nagrad, ena sanjska destinacija

Ob 150. jubileju bo v sklopu nagradne igre JUB razveselil kar 150 srečnežev. Med 150 nagradami vsekakor izstopa potovanje na Maldive za dve osebi.

Poleg glavne nagrade pa bodo v JUB-u osrečili še 149 preostalih nagrajencev, med katere bodo razdelili še praktične izdelke in darila, povezana z blagovno znamko JUPOL.

Foto: Shutterstock

Nagradna igra poteka do 31. maja 2025, zato je zdaj idealni čas, da v njej sodelujete tudi vi.

Malaton z veliko srčno noto

JUB je svojo praznično akcijo JUPOL Malaton povezal tudi z dobrodelnostjo, saj želi v tem posebnem letu pustiti trajno barvno sled tudi tam, kjer je ta najbolj potrebna. V sodelovanju z nevladno humanitarno organizacijo Zveza Anita Ogulin & ZPM bodo zbirali lončke barv, namenjene prenovi več objektov, ki pod okriljem zveze nudijo zavetje otrokom, družinam in drugim ranljivim skupinam.

Za vsak račun za nakup izdelkov JUPOL, naložen na spletno stran akcije, ali rešeni kviz v sklopu nagradne igre bo podjetje JUB prispevalo en lonček barve. Tako lahko sodelujoči s svojim dejanjem ne le osvežite in prebelite svoj dom, ampak tudi pomagate tistim, ki svoj prostor za življenje šele gradijo.

Foto: Shutterstock

S to akcijo JUB ponovno dokazuje, da je skrb za skupnost vtkana v njegovo zgodbo že 150 let.

Barve lahko spremenijo dom in življenje Sodelujte v JUPOL Malatonu, osvežite svoj dom z novo energijo, pomagajte tistim, ki to najbolj potrebujejo, in morda prav vi odpotujete na sanjske Maldive. Čopič v roke – za bolj barvit in prijazen svet!

Kako izbrati pravo barvo za vsak prostor?

Že razmišljate, kako čim lepše osvežiti svoj dom? Da bo vaša preobrazba doma še uspešnejša, smo pripravili nekaj nasvetov, kako izbrati pravo barvo za vsak prostor. Prav premišljena izbira barv lahko vašemu domu doda toplino, sproščenost ali energijo, torej točno takšno vzdušje, kot si ga želite.

Barve v domu imajo izjemen vpliv na naše razpoloženje, počutje in celo energijo prostora. Preden se lotite prenove, zato razmislite, kakšen učinek želite doseči v posameznem prostoru, in izberite barve, ki bodo k temu še dodatno pripomogle.

Foto: Shutterstock

1. Dnevna soba:

Dnevna soba je prostor za sprostitev in druženje. Topli in nevtralni odtenki, kot so bež, siva, svetlo rjava ali nežna olivna zelena, ustvarijo prijeten in domač ambient. Če želite več energije, lahko dodate poudarke v modri, turkizni ali gorčično rumeni.

2. Spalnica:

V spalnici iščemo umirjenost in počitek. Idealne so mehke, hladne barve, kot so pastelno modra, sivkasta, rožnata ali nežna zelena. Izogibajte se preveč intenzivnim barvam, saj lahko vplivajo na kakovost spanja.

3. Kuhinja in jedilnica:

V teh prostorih spodbujamo druženje in apetit, zato so tukaj dobrodošli topli toni, kot so krem, nežno oranžna, rdečkasta ali svetla rumena, saj prinašajo energijo in toplino. Pri kuhinji lahko z drznejšimi barvnimi poudarki ustvarite tudi bolj sodoben videz.

4. Otroške sobe:

Otroške sobe so lahko pravo barvno igrišče. Živahne barve, kot so svetlo modra, rožnata, zelena, oranžna ali celo kombinacije več odtenkov, spodbujajo ustvarjalnost in veselje. Pomembno pa je le, da barve niso preveč kričeče, da ne preobremenijo prostora.

Foto: Shutterstock

5. Kopalnica:

Kopalnica je prostor za osvežitev in sprostitev. Bela, svetlo modra, svetlo siva ali pastelno zelena barva ustvarjajo občutek čistosti, svežine in prostornosti. Če imate manjšo kopalnico, raje izberite svetlejše odtenke.