Tako je videti, ko se priljubljena voditeljica preizkusi v plesu ob drogu #video

Januar je čas za začetek izpolnjevanja novoletnih zaobljub in med tistimi, ki so v novo leto vstopili z željo, da bodo v naslednjih 365 dneh več časa posvečali skrbi za svojo fizično pripravljenost, sta tudi voditelja oddaje Jutro na Planetu Suzana Kozel in Igor Krmelj. Priljubljena voditeljica si bo s tem izpolnila tudi dolgoletno željo.

V današnji oddaji Jutro na Planetu sta voditelja Suzana Kozel in Igor Krmelj razkrila, da ju bomo gledalci odslej lahko spremljali na poti do telesne preobrazbe.

"S Suzano sva si zadala cilje, dala sva zaobljube z novim letom, da bova telovadila. Vsak je šel v svojo smer. Suzana si bo na nek način tudi izpolnila skrito željo," je o tem, kaj ju čaka, povedal Igor Krmelj.

"Odločila sem se, da bom poskusila ples ob drogu," je sovoditelja presenetila Suzana Kozel, ki je povedala, da je, v nasprotju s prepričanjem mnogih, to šport, ki je primeren za ženske, ki želijo v sebi prebuditi svojo ženstvenost. "Mislim, da bom doživela predvsem notranjo preobrazbo," je še dodala.

"Ples ob drogu me je vedno mikal. To je tista želja, ki je že dolgo časa zorela v meni. Očitno je zdaj pravi čas, da to na nek način uresničim, saj se mi zdi, da je to vrsta športa, kjer lahko ženska prebudi svoje telo, da se sprejme kot ženska, da morda kakšen celulit ali kakšne napake, ki jih pač ženske vsakič, ko se pogledamo v ogledalo, vidimo, tudi sprejmemo," je svojo odločitev, da se odloči za ta izziv, razložila Suzana Kozel.

V svet plesa ob drogu jo bo popeljala novinarka Ana Raščan, ki se se tem športom ukvarja že vrsto let, obenem pa bo poskrbela, da bomo Suzanin napredek iz tedna v teden lahko spremljali tudi gledalci oddaje Jutro na Planetu.

Kako se je priljubljena voditeljica odrezala na prvem treningu in kako je njene prve korake ocenila njena trenerka, si lahko pogledate v zgornjem videu.

V naslednjem tednu bo s treningi z osebnim trenerjem začel tudi voditelj Igor Krmelj. Njegovo potovanje do boljše telesne pripravljenosti bo za oddajo Jutro na Planetu spremljala novinarka Meta Črne. Kako mu je šlo na prvem treningu, boste lahko videli v ponedeljkovi oddaji.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do sobote ob 8. uri. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.