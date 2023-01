Na Planet prihaja nova serija Odvetnica za ločitve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo na Planet prihaja nova turška serija Odvetnica za ločitve, ki bo na sporedu od ponedeljka do petka ob 17. uri. Dramska serija spremlja priznano odvetniško družino, ki se mora ob vrnitvi odtujenega očeta soočiti s svojo preteklostjo.

V torek se na Planetu izteka nadaljevanka Moja hči, že v sredo ob 17. uri pa bo prvič na sporedu povsem sveža turška serija Odvetnica za ločitve (Evlilik Hakkinda Her Sey), s katero se vrača priljubljena igralka Gökçe Bahadır.

Serija spremlja najboljšo odvetniško pisarno za ločitve v Istanbulu, ki je hkrati tudi družinsko podjetje, skupaj s svojima hčerama pa ga vodi priznana odvetnica Colpan Cevher. A nato njena najstarejša hči Azra zapusti pisarno in se pridruži konkurenci. Njena trmasta sestra Sanem, prav tako odvetnica, ostane pri mami, medtem ko se najmlajša sestra Gunes ne ukvarja s pravom. Zadeve se še bolj zapletejo, ko se 25 let po tem, ko je pobegnil z varuško, znova vrne njihov oče in zahteva svoj delež podjetja,

Azrino urejeno življenje pa se obrne na glavo, ko izve, da ji je mož, prav tako ločitveni odvetnik, nezvest. Kljub bogatim izkušnjam Azra ni pripravljena na lastno ločitev, za nameček pa se v novem podjetju ponovno poveže s staro ljubeznijo. Umazana ločitev, obujena ljubezenska zveza in grenko poslovno rivalstvo z mamo Azro potisnejo na rob …

Turška serija Odvetnica za ločitve je priredba britanske serije The Split, v glavni vlogi Azre pa bomo znova spremljali Gökçe Bahadır, priznano igralko, ki smo jo na Planetu videli tudi v seriji Maščevanje v visokih petah. Čeprav ima igralkin lik v seriji veliko težav v ljubezni, pa je Gokce v zasebnem življenju srečno zaljubljena in od lani tudi sveže poročena z glasbenikom Emirjem Ersoyem.

Serija Odvetnica za ločitve bo prvič na Planetu v sredo ob 17. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.



Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.