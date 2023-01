Za to so krivi starši, je prepričan Gordon Ramsay

Na Planet prihaja nova kuharska oddaja. Najnovejšo sezono Malega kuharskega mojstra (Masterchef Junior) boste lahko spremljali vsako soboto in nedeljo, prva epizoda pa bo predvajana že danes ob 17. uri! V njej bo kot sodnik sodeloval tudi Gordon Ramsay, družbo pa mu bosta delala še Aaron Sanchez in Daphne Oz. V nadaljevanju si lahko preberete, kaj je Gordon razkril o nastanku oddaje in njene produkcije.

Vsi, ki ste slavnega kuharskega mojstra Gordona Ramsayja že spremljali v katerikoli izmed oddaj, v katerih je sodeloval, ga imate gotovo v spominu kot vzkipljivega, ostrega, neposrednega in včasih celo nesramnega. Do tekmovalcev je zelo zahteven, kar je podprto z umetniško strastjo, visokimi in spoštljivimi cilji ter osebno zgodovino, ki ga žene, da v ljudeh okoli sebe išče samo najboljše.

Ramsay, ki si je svojo prvo nominacijo za emmyja prislužil kot voditelj in izvršni producent oddaje MasterChef Junior, pa v tej seriji razkrije veliko mehkejšo plat svoje osebnosti, pri čemer uporablja enako visoke standarde za otroke, a se spusti na njihovo raven.

Kaj je bilo tisto, kar ga je pritegnilo k tej seriji in zaradi česar jo soustvarja že osem sezon? "Sit sem bil tega, da se otroke neprestano krivi za slabe prehranjevalne navade, za katere so krivi prekleti starši. Z Malim kuharskim mojstrom sem želel doseči to, da bi otroci postali pri kuhanju precej bolj drzni in da bi s tem nekako prevzgojili svoje starše. Že dolgo si želim, da bi v vsaki srednji šoli imeli učni načrt, v katerem bi bili prehrana in kuha enako pomembni kot zgodovina in geografija," je sprva dejal Ramsay, nato pa nadaljeval:

"Tudi sam imam štiri otroke in sit sem tega, da doživljajo pritiske zaradi ocen in akademskih nazivov. To, kdaj jih usvojite, ni tako bistveno kot to, kako dobro ob vsem tem obvladate tudi življenjske spretnosti. Po mojem mnenju kuhanje posamezniku prinese precej več samozavesti in, kar je še pomembneje, v vsakemu vzbudi višje ambicije in željo, da izboljša nekaj, v čemer sprva ni dober. In prav to se je dogajalo v preteklih sezonah Malega kuharskega mojstra!"

Vsi otroci, ki se prijavijo v oddajo, imajo za svoja leta izjemne kuharske sposobnosti, s katerimi prekašajo marsikatero novodobno gospodinjo. Kako pa Gordon med izbiranjem kandidatov prepoznava izstopajoče talente?

"Pri tem nikoli ni šlo za to, da bi iskal neke bogate otroke. Vedno sem iskal tiste, ki jih je hrana navduševala in ki so na svoje kuhanje in pripravo hrane gledali kot na umetniško platno, na katerem se lahko izrazijo. Vsakemu, ki je prišel na avdicijo, sem dejal, naj mi pokaže svoj odnos do kuhanja in priprave hrane, brez kakršnegakoli vpliva staršev, učiteljic ali kogarkoli. Vedno sem spodbujal, da mi pokažejo svojo samozavest," je odgovoril Gordon, dodal pa tudi:

"Ob tem se tudi jaz s svojim obnašanjem spustim na njihovo raven, ker je ključno, da tudi mene vidijo kot ranljivega in dostopnega, saj jim običajno ravno to da moč za samozavesten nastop. Vsem pa vedno povem, da ko nekaj zafrknejo, ne želim, da mi govorijo o težavi, ampak o njeni rešitvi. To jih namreč želim v oddaji naučiti, saj to ni bistveno samo pri kuhanju, ampak tudi v življenju, kjer se je prav tako treba s težavo ali stisko spopasti in jo rešiti oziroma premagati, ne pa obstati na položaju, kjer se je zataknilo."

Glede na to, da je Gordon Ramsay tudi izvršni producent oddaje, pa je bilo eno od vprašanj Matta Grobarja tudi, kako vzpostavlja ravnotežje med vsemi zadolžitvami v oddaji. Slavni kuharski mojster mu je odvrnil: "Tudi sam se ne razlikujem veliko od teh otrok. Ravnotežje najdem v tem, da opazim njihove ranljivosti in jih odmislim. Prisilim jih, da postanejo boljši, četudi se jim včasih med tem popotovanjem zdi, da postajajo zaradi tega slabši, ker še nikoli niso vstopili na višjo raven."

Nato je dodal: "Seveda še vedno potrebujem tudi producente in režiserje, ampak stopnja ustvarjalnosti in kar k celoti prispevam jaz ... v vsem tem najdemo neko ravnovesje. Ne glede na to, ali gre za neki povzetek oddaje ali reševanje težave, ki smo jo odkrili v enem od izzivov. Sam se zavzemam za rešitve, zato me ne moti, da pol časa ob vsem tem preživim v kuharskem predpasniku. Težko je sicer biti producent in biti produciran ob istem času, ampak ob sebi imam zelo dobro ekipo, ki zaupa v mojo presojo."

Ne glede na to, v kakšni vlogi in kje sodeluje, pa pri vseh poskuša izpolnjevati najvišje standarde. Ramsay je razkril, od kod to izvira: "Sanjal sem o tem, da bi postal nogometaš, a te sanje so mi bile zelo zgodaj odvzete zaradi poškodbe. Vseeno pa nisem sedel in jokal, ampak to negativnost spremenil v nekaj pozitivnega. Tam, od koder prihajam, smo se venomer morali boriti za vse, kar smo imeli, saj cone udobja nismo poznali. Zato danes zelo cenim, kar imam in kar sem dosegel, ampak se še vedno obnašam tako, kakor včasih, ko tega nisem imel. Učim se ostati prizemljen in, kar je še pomembneje, zaradi vsega tega hitro prepoznam ranljivost."

Dodal je: "Ko vidiš te otroke, ki vstopijo z žarečimi očmi, ki jim je vseeno nerodno in jim manjka samozavesti, saj so prepričani, da se ne morejo kosati s konkurenco … Pri njih opažam neverjetno ranljivost in mislim, da prav zato delim z njimi delček tega, kar sem doživel in kar me jezi, obenem pa se z njimi pogovarjam na način, kot se ne pogovarjam niti z odraslimi. To je precej fascinantna dinamika, saj se jim postavim ob bok, stojim tam pri osem-, devet-, desetletnikih in se počutim povsem odveč, ker se točno teh občutij spominjam, kot bi bilo včeraj."

Gordon Ramsay pa je ob koncu izdal še, česa se je naučil pri delu z otroki: "Poleg empatije sem se naučil tudi potrpežljivosti. Z njimi sem namreč postal precej bolj strpen, zaradi česar se na vse odzovem s precej velikim zamikom. Vsak odziv namreč prej predelam pri sebi, še preden kaj zinem na glas. To je bila več kot dobrodošla učna ura zame."

Najnovejšo sezono oddaje Mali kuharski mojster (Masterchef Junior) boste na Planetu lahko prvič spremljali nocoj ob 17. uri, nato pa vsako soboto in nedeljo ob istem terminu.

