Potem pa šok: tudi Gordon Ramsay je obiskal lepotnega kirurga!

Gordon Ramsay je pred slabim mesecem dopolnil 56 let, marsikdo pa je presenečen nad dejstvom, da je videti mlajši kot kadarkoli prej. Zvezdnik se je namreč odločil za lepotni poseg, čemur pa so botrovali trije razlogi.

Prve govorice o lepotni operaciji so sicer pojavile že leta 2008, a jih je takrat njegov tiskovni predstavnik zanikal s komentarjem: "Gordon bi bil prvi, ki bi se neusmiljeno posmehoval nekomu, ki bi se odločil za lepotne operacije." A že leto kasneje se je vzkipljivi chef odločil za zapolnitev globokih linij na bradi.

"Mama mi je sicer vedno govorila, da so to smejalne gube. S tem bi se lahko sprijaznil pri 21. letih, ne pa pri 42," je za Radio Times leta 2009 povedal Gordon, razkril pa tudi, da ga je o tem prepričal glasbeni mogotec Simon Cowell. "Simon mi je dejal, da bi takrat, ko sem postal uspešen v Ameriki, moral nekaj storiti tudi glede svojega videza, zato so mi vbrizgali polnilo. Bolelo je!" je priznal.

Postopek vbrizgavanja polnila za zapolnitev gub lahko stane do 400 britanskih funtov na poseg in zahteva več sej na leto, da se novi videz ohranja. V oddaji Jonathana Rossa je Gordon pojasnil, da je šlo za triminutni postopek, ki je vključeval odstranitev dveh smejalnih linij.

Staranje pa se navkljub temu ni zaustavilo. Skozi leta je Gordon postajal vse bolj zaskrbljen tudi zaradi gub, ki so se začele pojavljati na njegovem čelu, za kar je bilo najbolj krivo nedolžno zbadanje njegovih otrok. "Nekega jutra sem se zbudil, hčerka Tilly pa mi je želela v gube na čelu vstaviti kovance," je razkril, dodal pa tudi, da so ga vsi štirje otroci nenehno spraševali, zakaj ima takšne gube, ko pa jih drugi očetje nimajo.

"Zaradi teh gub me je bilo sram, otroci pa so me naredili še bolj paranoičnega. Za povrh so se začeli pojavljati tudi zlobni komentarji, obstaja pa samo določena mera sra***, ki ga lahko nekdo prenese."

Zbadanja pa s tem še ni bilo konec. Gordon se je spomnil tudi na pripetljaj z vizažistom v Los Angelesu, ki se je zgrozil nad njegovim obrazom in ga vprašal, ali je kdaj v otroštvu doživel prometno nesrečo. "V Los Angelesu so me neprestano spraševali, ali sem zletel skozi vetrobransko steklo. Nekaj časa se še poskušaš sprijazniti, nato pa mi je bilo vsega dovolj," je priznal.

Zato se je odločil še za en poseg, ki je trajal deset minut. Gordon je ob tem zatrdil, da ni šlo za botoks, ampak za laserski poseg. "Sploh ni bilo opazno, dokler nisem sam omenil," je dejal Gordon, v zaključku pa odgovoril še na vprašanje, ali namerava imeti v prihodnosti še kakšen poseg: "Normalno, da ne mislim imeti še kakšne preklete operacije. Tudi fant, ki mi je popravil čelo, mi je rekel, da se ga v življenju ne misli več pritakniti."

Oddajo Kuharski mojster: Naslednja stopnja (Next Level Chef) si na Planetu lahko ogledate v soboto ob 17. uri! V nedeljo ob 15. uri pa na Planetu ne zamudite neposrednega prenosa finala FIFA svetovnega prvenstva v nogometu Katar 2022! Druge ekskluzivne vsebine si lahko brezplačno ogledate na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.