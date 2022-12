Igralka o filmu: Uporabite ga za izgovor, da se stisnete s svojimi najdražjimi

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 22. uri ogledali romantično komedijo Čarobnost božiča (On the Twelfth Day of Christmas), v kateri bodo v glavnih vlogah nastopili Brooke Nevin, Robin Dunne in Dani Kind. Brooke je v intervjuju razkrila, zakaj je božič njen najljubši praznik, spregovorila pa je tudi o tem, kaj je bilo na snemanju zanjo največji izziv.

V romantični komediji Čarobnost božiča spremljamo novinarko Maggie (Brooke Nevin). Ta po dolgem času naleti na radijskega voditelja Mitcha, ki je njena simpatija že iz najstniških let. Ko izve, da je Mitch (Robert Dunne) postal zagrenjen in se ne veseli božičnih praznikov, se Maggie odloči, da mu bo spet pomagala odkriti čar božiča. Maggie se prelevi v skritega Božička, ki Mitchu naloži različne božične naloge. Mitch svojo izkušnjo deli s poslušalci. Toda kmalu se Maggie znajde pred težko odločitvijo, saj ji šef naroči, naj razkrinka skritega Božička. Bo Mitchu priznala, da mu je ona pošiljala darila?

Ta romantična komedija je bila prva od treh, ki so sledile v karieri igralke Brooke Nevin. "Božič je namreč eden od mojih najljubših praznikov. Tudi sama sem otrok božiča, saj imam tri dni prej tudi rojstni dan, zato je ta čas v letu zame najljubši. Vzdušje je vedno tako čarobno in prepleteno s srečo," je pojasnila igralka, razkrila pa tudi: "Ko vidim okraske in umetni sneg, postanem vedno dobre volje. Tudi jelko imamo doma vedno do februarja!"

Brooke je nato pojasnila, kako se je zgodilo sodelovanje pri filmu Čarobnost božiča: "Scenarist Robert Vaughn me je poklical in predstavil scenarij, jaz pa sem bila vsa vzhičena in sem hitro potrdila svoje sodelovanje. Prepričana sem, da gre za izjemno lepo zgodbo. Ves proces pa se je nato odvil zelo hitro. Odletela sem v Kanado, kjer smo delali zares intenzivno. Ampak ker sem že na začetku vedela, v kaj se spuščam in s kako dobro ekipo bom snemala, me to ni skrbelo."

Vseeno pa snemanje še vedno ni minilo brez izzivov. Igralka je razkrila: "Nekega dne, ko smo snemali veliko zunanjih prizorov, je bilo zunaj skoraj 35 stopinj, mi pa smo delali snežake, angele v snegu in se sankali. Bili smo oblečeni v šale, debele puloverje in škornje. To je bilo še kar zahtevno, saj smo se s soigralci na umetnem snegu potili, medtem pa opazovali snemalno ekipo v natikačih in kratkih hlačah." Ob tem je dodala, da je izjemno ponosna na to, da jim je glede na snemalne pogoje uspelo film tako izvrstno posneti.

Ob koncu pa je povedala še, kaj si želi, da bi gledalci odnesli od tega filma: "Predvsem si želim, da ima občinstvo zaradi tega filma izgovor, da se stisne s svojimi najdražjimi in si ogleda lepo praznično zgodbo. Res gre za popoln film, ob katerem se boste lahko usedli z najdražjimi, si privoščili toplo čokolado ali pa karkoli drugega in uživali ob gledanju."

Romantično komedijo Čarobnost božiča (On the Twelfth Day of Christmas) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 22. uri! V nedeljo ob 15. uri pa na Planetu ne zamudite neposrednega prenosa finala FIFA svetovnega prvenstva v nogometu Katar 2022! Druge ekskluzivne vsebine si lahko brezplačno ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.