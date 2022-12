Jasna Kuljaj zgrožena zaradi najbolj priljubljene hrvaške navijačice #video

V oddaji Na prvo žogo, ki jo ob ponedeljkih ob 21. uri ujamete na Planetu, je bilo govora tudi o najbolj prepoznavni hrvaški navijačici Ivani Knöll, ki je močno zaznamovala dogajanje na FIFA svetovnem prvenstvu v nogometu Katar 2022. Komentatorka Manja Stević je prepričana, da je nekdanja mis Hrvaške naredila zelo veliko za prepoznavnost svoje domovine, saj jo je v svoji oddaji gostil tudi sloviti britanski novinar Piers Morgan.

S tem pa se ni najbolj strinjala druga komentatorka Jasna Kuljaj. "To je impresivno, da s tem, kar ona dela, prideš na svetovne televizije. To je sporočilo, da je šel današnji svet majčkeno v napačno smer. To je nekaj, kar bi morala biti samo neka posebnost na Instagramu, zdaj pa to penetrira v vsa občila in našim otrokom sporoča napačne stvari. Jaz sem malo zgrožena v tem trenutku."

Jasna je nato vseeno priznala, da predvsem po Ivanini zaslugi tudi tisti, ki prej niso vedeli, kje je Hrvaška, zdaj to vedo. Kaj so v studiu oddaje Na prvo žogo o hrvaški navijačici še povedali, si poglejte v zgornjem videu.

Nocoj na Planetu dvoboj Argentine in Hrvaške

Nocoj ob 20. uri si boste lahko na Planetu v neposrednem prenosu ogledali prvo polfinalno tekmo FIFA svetovnega prvenstva v nogometu Katar 2022 med Argentino in Hrvaško s komentatorjem Danijem Bavcem. Studijski del se bo začel ob 19.30.

Neposredne prenose polfinalnih tekem FIFA svetovnega prvenstva v nogometu Katar 2022 si boste na Planetu lahko ogledali v torek, 13. decembra, in v sredo, 14. decembra, ob 20. uri. Na Planetu si bodo gledalci lahko ogledali tudi veliki finale, ki bo na sporedu v nedeljo, 18. decembra, ob 16. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.