Spopad Messija in Modrića v neposrednem prenosu na Planetu

Za prvo vstopnico v veliki finale se bosta v torek, 13. decembra, pomerili Argentina in Hrvaška. Največja zvezdnika v ekipah sta Lionel Messi in Luka Modrić, za katera bo to verjetno zadnja priložnost, da osvojita eno najprestižnejših lovorik v svetu nogometa.

In kdo od njiju je na tem prvenstvu bolj navdušil športnega komentatorja Danija Bavca, ki bo tekme komentiral na Planetu?

"Oba sta me navdušila, morda še malo bolj Messi, ki kaže, kako nenadomestljiv je za argentinsko reprezentanco. Brez njegovega doprinosa bi najbrž govorili o povprečni zasedbi. Nobena od omenjenih reprezentanc me sicer ni ne vem kako prepričala, imeli so trenutke briljantnosti, pa tudi podpovprečna obdobja. Ocenil bi, da imata obe reprezentanci enake možnosti za preboj v finale, o čemer bodo gotovo odločale malenkosti. Romantična nogometna javnost bo držala pesti, da bi bil odločilni dejavnik Messi. Ne bi me presenetilo, če bi znova o napredovanju odločalo izvajanje enajstmetrovk," je o polfinalni nogometni poslastici, ki si jo boste v neposrednem prenosu lahko ogledali na Planetu, povedal Bavec.

Dani Bavec in Sašo Udovič

Tudi v sredo, 14. decembra, bodo na Planetu na svoj račun prišli ljubitelji nogometa, saj bo na sporedu drugi polfinalni obračun med aktualnimi svetovnimi prvaki Francozi in največjim presenečenjem tega svetovnega prvenstva, Marokom, ki se je kot prva afriška reprezentanca do zdaj uvrstil v polfinale svetovnega prvenstva v nogometu.

Lahko Maročani, ki v svojih vrstah nimajo tako zvenečih imen kot Francozi, presenečenje pripravijo tudi v polfinalu?

"S svojimi predstavami so si prislužili, da jih nogometna javnost vzame resno. Zagotovo je Francija reprezentanca, ki bi jo Maroko izmed vseh premagal najraje, zaradi očitnih zgodovinskih povezav. To bo težka tekma za Francoze, saj se bo zdelo, da Maroko igra pred domačim občinstvom. Podpira ga armada navijačev, pa tudi ves preostali arabski svet, saj gre za največji uspeh katere od arabskih reprezentanc. Ker so hkrati tudi prva afriška reprezentanca v polfinalu, bo za njimi stala vsa celina. Skratka, branilcem naslova ne bo lahko, pričakujem izredno trd dvoboj, v katerem bo malo prostora za napake. Vseeno bi dal kakšen odstotek prednosti Deschapsovim varovancem, ki so do zdaj na prvenstvu morda celo prikazali največ med vsemi reprezentancami," meni Dani Bavec.

Neposredne prenose polfinalnih tekem FIFA svetovnega prvenstva v nogometu Katar 2022 si boste na Planetu lahko ogledali v torek, 13. decembra, in v sredo, 14. decembra, ob 20. uri. Že ob 19.30 se bo začel studijski del z voditeljico Manjo Stević in strokovnim komentatorjem Sašem Udovičem. Na Planetu si bodo gledalci lahko ogledali tudi veliki finale, ki bo na sporedu v nedeljo, 18. decembra, ob 16. uri.

