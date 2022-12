Posteljne aktivnosti med nogometnim prvenstvom: da ali ne?

Na Planet TV ste si že lahko ogledali nekaj tekem FIFA svetovnega prvenstva v nogometu 2022, v neposrednem prenosu s komentatorjem Danijem Bavcem pa boste na Planetu lahko spremljali tudi polfinalna dvoboja in veliki finale. Vse, kar se na svetovnem nogometnem prvenstvu zanimivega dogaja zunaj nogometnih zelenic v Katarju, pa ob ponedeljkih izveste v oddaji Na prvo žogo s komentatorkami z nabrušenimi jeziki Manjo Stević, Ajdo Mlakar in Jasno Kuljaj.

V prvi oddaji Na prvo žogo so se tri komentatorke dotaknile različnih zanimivih tem, ki spremljajo dogajanje na najpomembnejšem nogometnem dogodku, ta je letos v Katarju. Nekaj pozornosti so namenile tudi zanimivi izjavi španskega selektorja Luisa Enriqueja, da je vesel, če imajo njegovi varovanci pred tekmo spolne odnose, le dokler niso udeleženi v orgiji. Dodal je, da je to med nogometno kariero prakticiral tudi sam.

Kaj si misli o tem, da imajo nogometaši pred tekmami lahko spolne odnose, ne smejo pa biti udeleženi v orgijah, je Manja Stević najprej vprašala Jasno Kuljaj, a ta ni znala najti prvega odgovora, zato je s svojo razlago vskočila Ajda Mlakar.

"Moje mnenje je, da je tako zato, ker to počnejo še z nekom, s katerim niso v zvezi, in to lahko pripelje do čustvenega neravnovesja, ki vpliva potem na tekmo. Tako mislim na prvo žogo."

Manji in Jasni se je zdela ta razlaga zelo dobra in precej verjetna. "Ta vremenarka je najboljše odkritje zadnjega časa. Ko še meni zmanjka besed, ona spelje," je sokomentatorko še pohvalila Jasna. Več v zgornjem videu.

Prenos tekem na Planet TV

Na Planet TV si boste lahko ogledali tudi obe polfinalni tekmi FIFA svetovnega prvenstva v nogometu 2022 in tudi veliki finale, ki bo na sporedu 18. decembra.

V komentatorski oddaji Na prvo žogo, ki je na sporedu ob ponedeljkih ob 21. uri, bodo ženski pogled na svetovno prvenstvo v nogometu delile Manja Stević, Jasna Kuljaj in Ajda Mlakar. Zamujene oddaje Na prvo žogo si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

