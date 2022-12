Komentatorke o ženah nogometašev: Med njimi nisem opazila nobene doktorice ... #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planet TV ste si že lahko ogledali nekaj tekem FIFA svetovnega prvenstva v nogometu 2022, v neposrednem prenosu s komentatorjem Danijem Bavcem pa boste na Planetu lahko spremljali tudi polfinalna dvoboja in veliki finale. Vse o zanimivem dogajanju izven nogometnih zelenic v Katarju pa izveste v oddaji Na prvo žogo z Manjo Stević, Ajdo Mlakar in Jasno Kuljaj.

V oddaji Na prvo žogo so Manja Stević, Ajda Mlakar in Jasna Kuljaj govorile tudi o boljših polovicah največjih nogometnih zvezdnikov in o njihovih poslovnih karierah ter tudi o morebitnih razlogih, zakaj se nekatere zveze mojstrov okroglega usnja niso obnesle.

Pri tem je Jasna Kuljaj ugotavljala, da poznamo tri kategorije žena nogometašev. V prvo kategorijo naj bi sodile tiste, ki so imele uspešne kariere še pred zvezo z nogometašem, v drugo žene, ki so kariero zgradile s pomočjo prepoznavnosti, ki jo je prinesla zveza z nogometašem, v tretjo kategorijo pa sodijo žene, ki svoje kariere nimajo in veljajo bolj kot okras nogometašev.

Manja se je s tem sicer strinjala, je pa tudi opozorila, da imamo ljudje preveč predsodkov. Sama verjame, da so tudi ta dekleta verjetno željna uspeha na različnih življenjskih področjih in da je biti žena nogometaša vse prej kot enostavno.

Ajda pa je tudi med tistimi ženami nogometašev, ki imajo uspešne kariere, našla nekaj vzporednic. "Te, ki so uspešne na svojem področju, so po navadi uspešne v svetu mode, glasbe ... Ne vem, nisem zasledila, da bi bila vmes kakšna doktorica. To je samo moje opažanje."

"Lahko bi rekli, da imajo skupni imenovalec," se je z njo strinjala Jasna.

Na koncu tega sklop so si dekleta ogledala še tabelo, ki prikazuje, kakšno premoženje imajo nekatere žene nogometašev. Še posebej zanimiv je bil podatek o tem, kakšne astronomske zneske nekatere med njimi služijo s posameznimi objavami na družbenih omrežjih. Več v zgornjem videu.

V komentatorski oddaji Na prvo žogo, ki je na sporedu ob ponedeljkih ob 21. uri, bodo ženski pogled na svetovno prvenstvo v nogometu delile Manja Stević, Jasna Kuljaj in Ajda Mlakar.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.