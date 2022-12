Prihajajo drzne! #video #foto

Svetovno prvenstvo presenečenj! Za še eno so sinoči poskrbeli Japonci, ki so s turnirja izločili štirikratne svetovne prvake Nemce, potem ko so premagali Španijo, medtem ko je Nemčija premagala Kostariko, a s premajhno gol razliko, da bi se matematika varovancem Hansa Flicka izšla. "To je popolna katastrofa!", "Razočaranje je ogromno.", "Zasluženo gremo domov.", je le nekaj odzivov iz nemškega tabora po zmagi s Kostariko. Nemčija se po osvojitvi naslova drugič zapored na mundialih poslavlja že po skupinskem delu, smo poročali v petkovi informativni oddaji Planet 18.

Nemci, ki so bili pred osmimi leti svetovni prvaki, so ponovili zgodbo iz Rusije. Pred štirimi leti so izgubili zadnjo tekmo v skupini in morali domov, sinoči pa so plačali ceno poraza v uvodnem obračunu z Japonci. Po prvem polčasu sta bili v osmini finala Španija in Nemčija, potem pa se je nogometni svet obrnil na glavo. Povedli sta tako Kostarika proti Nemčiji kot tudi Japonska proti Španiji. In v tistem trenutku sta bili izločeni obe nogometni velesili.

Nemčiji je po zaostanku uspel preobrat, a kaj, ko je bila zmaga elfa prenizka, da bi prehitela Španijo, ki je drugo tekmo izgubila z Japonsko. Namesto v Berlinu so se veselili v Tokiu. Drugi japonski gol še vedno razburja nogometni svet. Sodniki ga sprva niso priznali, ker naj bi žoga že zapustila igrišče. A so s sistemom VAR preverili vse možne zorne kote in gol je obveljal. Le nekaj milimetrov je določilo usodo Nemčije, kar dokazujejo fotografije z druge strani igrišča in uradna 3D-grafika. Pravila pravijo, da mora žoga s celim obsegom prečkati črto, tako na tleh kot v zraku. Japonska je po Nemčiji tako vzela skalp tudi Španiji in bo v osmini finala igrala s Hrvaško. Španija pa se bo udarila z Marokom.

