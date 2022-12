Znorel sem, ko sem ga spremljal v Exatlonu #video

To je Savinjčan Til Čeh. Oba imata adrenalin v krvi, saj sta nekdanja dirkača, zato nas je zanimalo, kako adrenalinsko je bilo doma spremljati Exatlon. Til je opisal dogajanje doma z besedami, da je bilo preveč napeto, da je bil primoran nehati spremljati Exatlon v družbi mame, saj je znorel.

Glasbenik Til Čeh

Doma so imeli tudi svojevrsten obred, ko je bil na sporedu Exatlon. Ker se oče veliko zadržuje v svoji delavnici, je moral biti prikovan na televizijo pravočasno, mama pa je kar klečala na tleh in spodbujala Tea od prve do zadnje minute.

Teo pravi, da je to ljubezen in podporo domačih in dekleta (nekdanje exatlonovke Pine) čutil vse do Dominikanske republike. Da pa povsem razume mamo, saj je enako napeto spremljala tudi dirke sinov. Čehovi so namreč trije uspešni bratje, vsak s svojim poslanstvom. So pa tudi ljubitelji smučanja, tako da se vsi že veselijo zime.

Ne zamudite novih gostov v ponedeljkovi oddaji Jutro na Planetu ob 8. uri. Izvedeli bomo tudi, koga so presenetili finalisti Exatlona 2. sezone. Bodite z nami.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.