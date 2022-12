Kako ženskam razložiti, kaj je ofsajd? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 19:40 ne zamudite nogometnega svetovnega prvenstva v Katarju. Na Planetu boste lahko pred tekmo spremljali studijski del z Manjo Stević in Sašom Udovičem. Nato bo ob 19:50 sledila tekma Kamerun – Brazilija, ki pa jo bo komentiral Dani Bavec.

Kako ženskemu občinstvu, ki spremlja nogomet iz radovednosti ali pa je prisiljeno, saj imajo daljinec moški, razložiti, kaj je ofsajd? Na to ima odgovor naš strokovni komentator Dani Bavec, ki pravi: "Zelo preprosto, v trenutku podaje nihče od soigralcev ne sme biti najbližji nasprotnikovemu vratarju."

"Veliko branja, veliko izpisovanja, veliko radovednosti, občutka za relevantne informacije. Preostalo pa je dramaturgija v živo, ker to šport je," Bavec razloži, kako se je pripravljati na spektakel, ki se zgodi na štiri leta.

Francija in Brazilija sta zagotovo v ožjem izboru za prvaka SP 2022, se z večino gledalcev strinja tudi komentator. Pozoren bo na vse velesile, zanemariti pa ne gre niti Argentine, ki je osvojila južnoameriško prvenstvo in – kot pravi Bavec – s svojega hrbta odvrgla težko breme. "Zelo zanimivo bo videti, kako bo ta Argentina delovala, sproščena, z mladim trenerjem ter zanimivo mešanico mladosti in izkušenj."

Nocoj ob 19:40 ne zamudite nogometnega svetovnega prvenstva v Katarju. Na Planetu boste lahko pred tekmo spremljali studijski del z Manjo Stević in Sašom Udovičem. Nato bo ob 19:50 sledila tekma Kamerun – Brazilija, ki pa jo bo komentiral Dani Bavec.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.