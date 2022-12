Od vremenarke do komentatorke #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od 5. decembra bodo z nami tudi tri komentatorke, ki bodo pokomentirale vse, kar se dogaja okrog svetovnega prvenstva. V oddaji Na prvo žogo bomo spremljali Jasno Kuljaj, Manjo Stevič in Ajdo Mlakar. Zadnjo gledalci Planeta poznajo predvsem v vlogi vremenarke, a tudi šport ji ni tuj. V mladosti je igrala rokomet, a pravi, da je tudi strastna nogometna navijačica.

"Sicer sem gledalcem Planeta bolj znana kot vremenarka, sem pa tudi strastna športnica. V mladosti sem igrala rokomet, tako da je strast do športa ostala. Pravzaprav sem tudi strastna navijačica. Tokrat pa nov izziv, svetovno prvenstvo v nogometu in družba dveh super deklet. Veselim se tega, da bomo imele ženske končno priložnost povedati, kako mi vidimo to svetovno znano igro, ki je seveda v teh dneh že preplavila naš svet."

"Moram povedati, da prihajam iz Zasavja, pri nas je tak derbi med Trbovljami in Zagorjem. Takrat gredo ponavadi na tekmo tudi tisti, ki nogometa sploh ne gledajo. Sama sem se udeležila nekaj teh derbijev in tudi strastno navijala. Saj se ve, za koga, kajne?"

Ajda je že v ponedeljkovi predstavitveni oddaji o svetovnem prvenstvu na naši televiziji dala vedeti, da je brez dlake na jeziku. Vse tri komentatorke so drzne. O čem bo tekla beseda v komentatorski oddaji, pa izveste v prvi oddaji Na prvo žogo 5. decembra.

