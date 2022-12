Nocoj dvoboj za prvo vstopnico za veliki finale s prenosom na Planetu

Vse oči nogometnega in preostalega športnega sveta so te dni uprte v Katar. Turnir, ki se je začel 20. novembra, prehaja v zaključni del, saj so na sporedu samo še polfinalna dvoboja, tekma za tretje mesto in veliki finale. Že nocoj si boste na Planetu lahko v neposrednem prenosu ogledali dvoboj med Argentino z Messijem na čelu in Hrvaško, za katero nastopa največji zvezdnik, nogometaš madridskega Reala Luka Modrič.

Kakšna so pričakovanja pred izjemno pomembno tekmo v taborih Argentincev in naših južnih sosedov, si lahko pogledate v zgornjem prispevku športnega novinarja Damjana Medice.

Neposredne prenose polfinalnih tekem FIFA svetovnega prvenstva v nogometu Katar 2022 si boste na Planetu lahko ogledali v torek, 13. decembra, in v sredo, 14. decembra, ob 20. uri. Na Planetu si bodo gledalci lahko ogledali tudi veliki finale, ki bo na sporedu v nedeljo, 18. decembra, ob 16. uri.

