Argentina po katastrofi Hrvaške suvereno v veliki finale!

Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju je znan prvi finalist! Nogometaši Argentine so v prvem polfinalu s kar 3:0 (2:0) povsem nadigrali razglašeno Hrvaško in se bodo v nedeljskem velikem finalu ob 16. uri pomerili za naslov svetovnega prvaka z boljšim iz drugega polfinalnega para, v katerem se bosta v sredo udarila Francija in Maroko. Hrvaško v soboto čaka obračun za tretje mesto s poražencem tega srečanja.

SP 2022 v Katarju, 20. tekmovalni dan, polfinale:

Argentina je prva finalistka letošnjega svetovnega prvenstva v Katarju. Zasedba Lionela Scalonija je v prvem polfinalu povsem nadigrala Hrvaško in jo na koncu s kar 3:0 izločila iz boja za naslov. Argentinci tako tudi po svojem šestem nastopu v polfinalih svetovnih prvenstev ostajajo stoodstotni in bodo v nedeljo še šestič igrali v velikem finalu, večkrat (osemkrat) je v finalu igrala le Nemčija. La Albiceleste je doslej na mundialih slavil dvakrat, leta 1978 v domovini ter osem let pozneje v Mehiki z Diegom Armandom Maradono. V Katarju so Argentinci odločeni prekiniti 36 let trajajočo sušo brez naslova.

Na drugi strani so Hrvati v svojem tretjem polfinalu drugič izgubili in tako ne bodo ponovili uspeha izpred štirih let, ko jih je šele v finalu ustavila Francija. Lahko Hrvati še vedno upajo na ponovitev dosežka izpred 24 let, ko so osvojili tretje mesto.

Izenačen boj le v uvodu

Razen nekaj začetnih minut je bila Argentina praktično celoten obračun vsaj za razred boljši nasprotnik od Hrvaške. Obračun za veliki finale sta sicer obe reprezentanci pričakovano odprli nekoliko bolj zadržano in brez velikega tveganja, odvijal se je hud boj na sredini, posest žoge je bila sicer v prvih 20 minutah močno na strani Hrvatov (65:35). A prvi so do strela v okvir vrat nasprotnika prišli Argentinci, v 25. minuti je Enzo Fernandez s strelom v desni spodnji kot skušal presenetiti vratarja Hrvaške Dominika Livakovića, a je bil ta na mestu.

Argentino je z bele pike v 34. minuti v vodstvo popeljal Lionel Messi. Foto: Reuters

Livaković je bil v glavni vlogi tudi osem minut kasneje. Po odlični globinski podaji se je sam v kazenskem prostoru pred hrvaškim vratarjem znašel Julian Alvarez, ki ga je Livaković podrl, glavni sodnik srečanja Daniele Orsato je takoj pokazal na belo piko, kar je kasneje potrdil tudi Var. Odgovornost je prevzel Lionel Messi, ki je z izjemnim strelom v desni zgornji kot premagal hrvaškega vratarja in Argentino popeljal v vodstvo z 1:0. To je bil že rekorden 11. gol Messija na SP, do današnje polfinalne tekme si je prvo mesto na lestvici v Argentini delil z Gabrielom Batistuto. A to ni bil edini rekord Argentinca na tekmi, saj je Messi proti Hrvaški odigral že svojo 25. tekmo na svetovnih prvenstvih in se po številu tovrstnih nastopov izenačil z dosedanjim nemškim rekorderjem Lotharjem Matthaüsom.

Hrvati se z dosojeno enajstmetrovko niso mogli sprijazniti, rumeni karton si je zaradi ugovarjanja prislužil Mateo Kovačić, že prej je zaradi prekrška porumenel Livaković. "Vatreni" so bili po prejetem zadetku povsem v šoku, kar je v 39. minuti po protinapadu Argentine izkoristil še Alvarez, ki je južnoameriško reprezentanco popeljal v vodstvo z 2:0.

Julian Alvarez je bil junak prvega polčasa. Foto: Reuters

Argentinci so na krilih prvih dveh zadetkih poleteli, v 42. minuti se je po podaji iz kota v izjemni priložnosti znašel Alexis Mac Allister, ki je poskusil s strelom z glavo, Livaković pa je žogo v zadnjem trenutku izbil z golove črte.

Že v sodnikovem podaljšku prvega dela je na drugi strani do strela v kazenskem prostoru z desne strani prišel Luka Modrić, a je bil njegov poskus blokiran s strani argentinskih branilcev.

Argentinci so v prvem polčasu iz štirih strelov v okvir vrat dvakrat zadeli, na drugi strani pa Hrvati, kljub temu da so imeli nadzor nad posestjo žoge (62:38), niso niti enkrat streljali v okvir vrat nasprotnika oziroma si niso ustvarili niti ene prave priložnosti za zadetek.

Dalić poskušal z menjavami, a ...

Hrvaški selektor Zlatko Dalić se je takoj na začetku drugega polčasa odločil za spremembi, namesto Borne Sosa je v igro vstopil Mislav Oršić, namesto Maria Pašalića pa je priložnost v enajsterici dobili Nikola Vlašić. Kmalu zatem je igrišče zapustil še Marcelo Brozović, namesto njega pa je zaigral Bruno Petković, a tudi to ni prineslo sprememb v igri.

Alvarez je po podaji Messija zadel za 3:0. Foto: Reuters

Argentinci so si v 58. minuti priigrali naslednjo lepo priložnost za povišanje vodstva, po dvojni podaji je v kazenski prostor po levi strani švignil Messi, ki je poskusil s strelom, vendar je bil Livaković na mestu. Hrvati so v 62. minuti prvič malce resneje zapretili proti vratom Argentine, z glavo je v kazenskem prostoru poskusil Dejan Lovren, vendar je argentinska obramba v zadnjem trenutku razčistila dogajanje v kazenskem prostoru.

Hitro je sledila kazen za hrvaško pasivnost. V 70. minuti je z izjemnim preigravanjem po desni strani hrvaško obrambo na čelu z Gvardiolom osmešil Messi, ki je žogo podal pred gol, žogo pa je v gol za 3:0 potisnil Alvarez in s tem postavil končni izid tekme. V zadnjem delu tekme so se Hrvati sprijaznili s porazom, na klop je odšel tudi njihov adut Modrić. Argentinci so bili suvereni, v nobenem trenutku niso ogrozili svoje druge medsebojne zmage na svetovnih prvenstvih proti Hrvatom. Na njunem prvem dvoboju v Franciji 1998 so Argentinci zmagali z 1:0, pred štirimi leti pa so bili Hrvati boljši s 3:0.

Argentina bo tako v nedeljo prvič po osmih letih igrala v velikem finalu svetovnega prvenstva, ki se bo na stadionu Lusail pričel ob 16. uri.

Argentina : Hrvaška, foto: Reuters:

1 / 30 2 / 30 3 / 30 4 / 30 5 / 30 6 / 30 7 / 30 8 / 30 9 / 30 10 / 30 11 / 30 12 / 30 13 / 30 14 / 30 15 / 30 16 / 30 17 / 30 18 / 30 19 / 30 20 / 30 21 / 30 22 / 30 23 / 30 24 / 30 25 / 30 26 / 30 27 / 30 28 / 30 29 / 30 30 / 30

Preberite še: