Po polomu Hrvaške je bilo govora tudi o sodniških odločitvah

Hrvaška je na svojem tretjem polfinalu svetovnih prvenstev izgubila še drugič in se bo v soboto borila za tretje mesto s slabšim iz drugega polfinalnega para Francija – Maroko. Razen uvoda v tekmo je bila Hrvaška proti Argentini večino časa v podrejenem položaju. Uvod obračuna je bil podoben "šahovski partiji", nato pa je po najstrožji kazni v prid Argentine sledila nadvlada reprezentance iz južne Amerike, pri kateri se je enkrat med strelce vpisal Lionel Messi (34./11-m), nato pa je bil dvakrat uspešen še Julian Alvarez (39., 69.).

"Čestitke Argentini za uvrstitev v veliki finale. Fantom nimam česa zameriti. Prve pol ure smo imeli nadzor nad igro, a nato nam je gol z najstrožje kazni vse pokvaril. Včasih ti sreča pomaga, včasih pa se ti vrne na drugačen način. Kolikor sem razumel, so se igralci pri najstrožji kazni razburjali zaradi odločitve pred tem napadom Argentine, po kateri smo potem prejeli gol. Kakorkoli, tekmo smo zasluženo izgubili in nimamo se nad čim pritoževati," je po tekmi dejal hrvaški selektor Zlatko Dalić, ki je svoje misli hitro usmeril proti borbi za tretje mesto.

Lionel Messi in Julian Alvarez sta zrežirala veliko zmago Argentine. Foto: Reuters

Hrvati namreč še vedno upajo na ponovitev dosežka izpred 24 let, ko so osvojili tretje mesto. "Zdaj se moramo pripraviti na tekmo, ki nas čaka. Tudi danes smo si ustvarili nekaj dobrih situacij, a nismo bili dovolj konkretni. Vse smo pripravili, nato pa nam je zmanjkal tisti pravi zaključek in napadalec. To smo skušali nekoliko spremeniti z Oršićem, a se ni izšlo. Zasluženo smo izgubili," je še enkrat ponovil Dalić, ki je sicer nekoliko presenetil, ko je iz igre potegnil Marcela Brozovića. "Brozović je začutil bolečino v mišici. Hoteli smo ga spočiti za naslednjo tekmo. Če bi nam pred prvenstvom, nekdo dejal, da bi se borili za bron, bi na to takoj pristali. Zdaj nas čaka borba za tretje mesto in dali bomo vse od sebe," je še sklenil Dalić.

Start Livakovića, po katerem so Argentinci dobili najstrožjo kazen. Foto: Reuters

Hrvaški nogometaši se sicer po odločitvi glavnega sodnika Daniela Orsata, ko je v 32. minuti ob prekršku Dominika Livakovića pokazal na najstrožjo kazen dolgo niso mogli sprijazniti z dejanjem glavnega sodnika. Hrvate je zmotila odločitev pred tem, ko so bili Hrvati mnenja, da so si priigrali kot, a je sodnik pustil teči igro, po kateri je Livaković na koncu storil prekršek nad Alvarezom. "Komentirati in se pritoževati nad sodniškimi odločitvami je neumno. Zdelo se mi je, da bi morali pred prekrškom za njihovo enajstmetrovko, mi dobiti kot, potem pa mislim, da to niti ni bil prekršek za enajstmetrovko. Ne bi rekel, da nas je zdelala utrujenost, ubila nas je ta enajstmetrovka, nato pa še njihov hiter drugi gol," je po tekmi dejal Lovro Majer.

"Na takih tekmah se je zelo težko vrniti v igro, saj je Argentina zelo kakovostna ekipa. Čaka nas še ena tekma, naredili bomo vse, da osvojimo to tretje mesto in da se bomo domov podali z zadovoljstvom," je še sklenil hrvaški reprezentant.

"Danes smo lahko še malce slabe volje, a od jutri se bomo poskušali pripraviti na sobotno tekmo," je dejal Sosa. Foto: Reuters

Podobnega mnenja kot Majer je bil tudi Borna Sosa, ki je na igrišču preživel le prvi polčas, nato pa ga je zaradi neprepričljive predstave zamenjal Mislav Oršić. "Prve pol ure smo bili boljša ekipa in imeli smo nadzor nad igro. Nato se nam je zgodila tista enajstmetrovka, ki je najbolj milo rečeno sporna. Tega kota, ki bi ga mi morali imeti pred tem, prej nihče ni videl, morali bi ga dobiti. Nato smo dobili dva zadetka in ni bilo več vrnitve, zato čestitke Argentini za zasluženo zmago. Težko je izgubiti polfinale, ker si tako blizu finala, a na koncu tako daleč. Danes smo lahko še malce slabe volje, a od jutri se bomo poskušali pripraviti na sobotno tekmo. Imamo nekaj manjših poškodb, ki jih moramo oskrbeti, a obljubljamo, da se bomo poskušali v Zagreb vrniti srečni in z medaljo," je ob porazu z Argentino dejal Sosa.

Hrvaška bo v soboto ob 20. uri igrala za tretje mesto proti slabšemu s tekme med Marokom in Francijo.

