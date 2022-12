Evropski velikan se je ogrel za vročega Hrvata

Hrvaški serijski prvak Dinamo Zagreb že vrsto let slovi po imenitnem delu z mladimi igralci, ki nato doseženo veliko tržno vrednost, ob odhodu v tujino pa zaradi visokih odškodnin polnijo klubsko blagajno. Zagrebčani slovijo po največjih tovrstnih zaslužkih, kar se tiče klubov v tem delu Evrope. Na bogat seznam nogometašev, za katere bi lahko Dinamo ob odhodu iztržil ogromno denarja, bi se lahko kaj kmalu vpisal še Dominik Livaković.

Dominik Livaković je proti Brazilcem zbral kar 11 obramb. Foto: Reuters

27-letni Zadrčan blesti na svetovnem prvenstvu v Katarju. Hrvaški je pomagal do preboja v polfinale s številnimi vrhunskimi posredovanji. V četrtfinalu je paral živce Brazilcem, prvim favoritom prvenstva, v 120 minutah zbral kar 11 obramb, nato pa se izkazal še pri branjenju 11-metrovk.

Proti Braziliji je ubranil eno (Rodrygo), v osmini finala pa je prebral namero kar treh japonskih izvajalcev, s tem pa izenačil svetovni rekord. Le trem vratarjem je namreč v zgodovini SP na istem tekmovanju uspelo ubraniti štiri 11-metrovke. Le Livakoviću, njegovemu rojaku in tudi someščanu Danijelu Subašiću (SP 2018) ter Argentincu Sergiu Goycochei (SP 1990), ki je pred 32 leti v solze spravil tudi navijače takratne Jugoslavije.

Manuel Neuer v tej sezoni ne bo več mogel pomagati Bayernu med vratnicama. Foto: Guliverimage

Dvoboj med Hrvaško in Brazilijo, na katerem so slovenski sosedi izločili prvega favorita tekmovanja, si je v živo ogledal tudi Oliver Kahn. Direktor Bayerna je lahko občudoval predstavo Livakovića, po tej tekmi pa so se nemški mediji razpisali o želji Bavarcev, kako bi v svoje vrste pripeljali hrvaškega čuvaja mreže in zapolnili vrzel, nastalo po hudi poškodbi Manuela Neuerja.

Nemški zvezdnik Manuel Neuer si je nedavno zlomil nogo na smučanju, zaradi daljšega okrevanja pa v tej sezoni ne bo več mogel pomagati soigralcem. Dominik Livaković ima sicer z Dinamom sklenjeno pogodbo do poletja 2024.