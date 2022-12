Legendarni Ćiro sporoča Messiju in Argentini: Nimate šans!

Od leta 1998, ko je Hrvaška prvič nastopila na svetovnem prvenstvu, so se kockasti na največjem nogometnem tekmovanju na svetu kar trikrat prebili v polfinale. V omenjenem obdobju so se med najboljše štiri na mundialu večkrat uvrstili le Nemci (4), Hrvaška pa je na drugem mestu izenačena z Brazilijo, Nizozemsko in Francijo. Z resničnimi svetovnimi nogometnimi velesilami.

Hrvaška na SP že bronasta in srebrna

Hrvaška je leta 1998, ko je nastopila na svojem prvem SP, osvojila imenitno tretje mesto. Foto: Guliverimage/Getty Images Neverjeten niz, vreden občudovanja, je pred 24 leti začel Miroslav Blažević. Legendarni Ćiro je na SP 1998 hrvaške varovance popeljal do senzacionalnega tretjega mesta, Davor Šuker pa je postal prvi strelec prvenstva. 20 let pozneje, ko je najboljše reprezentance na svetu gostila Rusija, je Hrvaški uspel še večji čudež. Pod vodstvom Zlatka Dalića se je uvrstila v veliki finale, kjer je izgubila proti Franciji, kapetan Luka Modrić pa je bil izbran za najboljšega nogometaša tekmovanja.

Štiri leta pozneje, ko hrvaške zvezdnike še vedno vodi Dalić, ognjeni pišejo novo senzacijo. V skupinskem delu so jo zagodli Belgiji, v izločilnem delu odpravili Japonsko in Brazilijo, v torek pa jih čaka polfinalni obračun z Argentino. Ko se je Hrvaška nazadnje pomerila z gavči na svetovnem prvenstvu, je proslavljala eno izmed najljubših zmag. Dvakratne svetovne prvake je na ruskih tleh odpravila kar s 3:0 in navdušila nogometno javnost.

Argentince je potrebno potegniti v konflikt

Zlatko Dalić s svojimi izbranci v Katarju še ni doživel poraza. Foto: Guliverimage ''Dobro veste, da sva s selektorjem Dalićem povezana kot oče in sin. Obožujem ga in spoštujem. Ne potrebuje mojih napotkov,'' je za hrvaški časnik Jutarnji list dejal Miroslav Blažević in nato v svojem slogu brez ovinkarjenja razkril recept za zmago nad gavči. ''No, če me že sprašujete o tem, se, če bi bil selektor, sploh ne bi obremenjeval s tekmo iz Rusije, ampak bi Argentincem poslal sporočilo. Vprašal bi jih: ''Kdo ste vi? Ali resnično verjamete v to, da nas boste zaustavili z ostarelim Messijem? Nimate šans,'' je samozavestno dejal 87-letni hrvaški strateg, znan po tem, da nima dlake na jeziku.

Z Dalićem imata kar nekaj podobnosti. Oba sta rojena na območju današnje Bosne in Hercegovine, oba sta popeljala Hrvaško med štiri najboljše na svetu. Dalić celo dvakrat. V torek ga čaka ogromen izziv, po Braziliji lahko pokvari načrte še drugemu južnoameriškemu velikanu, zvezdniški Argentini, pri kateri izstopa Lionel Messi.

Argentina je v četrtfinalu po hudem boju izločila Nizozemsko. Foto: Reuters

''Če bi bil selektor, bi načrtno zaigral na to karto,'' je namignil, da bi bilo potrebno sprovocirati tekmeca v polfinalu. ''Potrebno jih je potegniti v konflikt, saj so zelo temperamentni, hitro se odzovejo in planejo, takrat pa na igrišču izgubljajo osredotočenost in taktično disciplino,'' pojasnjuje Ćiro.

Hrvaška odpravlja komplekse majhnih narodov

Hrvaška je v četrtfinalu izločila prvega favorita SP 2022, Brazilijo. Foto: Reuters Po zmagi nad Brazilijo v četrtfinalu verjame, da je zmožna Hrvaška premagati vsakogar na svetu. Tudi Argentino. ''Za Dalića in njegove igralce sploh ni meja. Premagujemo tekmece in odpravljamo komplekse vseh majhnih narodov na tem svetu. Pa čeprav smo tako drobceni, da nas na zemljevidu iščejo s mikroskopom. Vse življenje poslušam, kdo so Hrvati, kje so oni, kaj sploh delajo tu. Po vsem tem so zagotovo končno doumeli, kaj je Hrvaška,'' je ponosen na nov uspeh hrvaškega nogometa. In stalno prisotnost v svetovnem vrhu. Nenazadnje so rdeče-beli od prvega naslova svetovnega prvaka oddaljeni le še dve zmagi.

Hrvaška in Argentina se bosta v uvodnem polfinalu SP 2022 pomerila v torek zvečer, dan pozneje pa bo znan še drugi finalist. Za zadnjo vstopnico, ki vodi v sklepno dejanje spektakla v Katarju, se bosta udarila Maroko in Francija.