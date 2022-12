Prvič po bolečem izpadu in solzah se je oglasil Cristiano Ronaldo

Portugalska je v soboto na svetovnem prvenstvu s porazom proti Maroku (0:1) v četrtfinalu sklenila svetovno prvenstvo. Po bolečem porazu sta bila med najbolj glasnimi Pepe in Bruno Fernandes, ki sta močno skritizirala sodniško delo, povsem drugače pa se je odzval Cristiano Ronaldo, ki je po porazu v neutolažljivem joku hitro zapustil igrišče in odvihral v garderobo. Portugalec se je danes prvič po izpadu odzval na socialnih omrežjih.

Potem ko se je na socialnih omrežjih oglasila partnerica Cristiana Ronalda Georgina Rodriguez, ki je skritizirala odločitve portugalskega selektorja Fernanda Santosa, pa je svoj komentar po končanem prvenstvu podal še portugalski zvezdnik. Ta je bil na tem prvenstvu znova ves čas v ospredju, mediji so spremljali vsak njegov trenutek , za še bolj vroče dogajanje pa je poskrbel portugalski selektor Santos, ki je Ronalda na zadnjih dveh tekmah Portugalcev na začetku tekme posadil na klop.

Mnogi so se po izpadu Portugalske že razpisali o tem, da je bila to verjetno zadnja tekma 37-letnega Portugalca v dresu reprezentance. Ta je v soboto stadion Al Thumama v Katarju zapustil brez komentarja za medije, se je pa danes na vroče dogajanje z dolgo objavo odzval na socialnih omrežjih.

"Zmagati na svetovnem prvenstvu za Portugalsko so bile največje in najbolj ambiciozne sanje v moji karieri. Imel sem srečo, da sem na mednarodni sceni osvojil že ogromno, tudi za Portugalsko, a postaviti ime naše države na najvišjo raven na svetu so bile moje največje sanje," je svoj zapis začel portugalski zvezdnik.

"Boril sem se za to. Trdo sem se boril za te sanje. V mojih nastopih na svetovnih prvenstvih v 16 letih, sem ob odličnih soigralcih in podpori milijonov Portugalcev vedno dal vse od sebe. Vse sem pustil na igrišču. Nikoli se nisem odrekel boju in nikoli nisem nehal sanjati."

Th complete sequence of Cristiano Ronaldo leaving the field in tears after Portugal's elimination from #FIFAWorldCup



A must watch!pic.twitter.com/dWESVpi9m8 — Sahil Bakshi (@SBakshi13) December 11, 2022

"Na žalost so se včeraj sanje končale. Ni vredno, da bi se na to odzval z vročo glavo. Želim le, da vsi vedo, da je bilo veliko povedanega, veliko napisanega, veliko špekulacij, vendar se moja predanost Portugalski ni spremenila niti za trenutek. Vedno sem bil še ena oseba več, ki se je borila za cilj vseh in nikoli ne bi obrnil hrbta svojim soigralcem in svoji državi.

Zaenkrat je to vse, kar imam za povedati. Hvala, Portugalska. Hvala, Katar. Sanje so bile lepe, dokler so trajale ... Zdaj je napočil trenutek, da čas postane moj svetovalec in da vsak sam pri sebi naredi svoje zaključke," je še zapisal Ronaldo, ki tako še ni potegnil nobenega zaključka pod svojo reprezentančno pot.

37-letni Portugalec bo sicer po burnem odhodu iz Manchester Uniteda od 1. januarja 2023 igral za ekipo Al Nassr iz Savdske Arabije. Sklenil je pogodbo za dve leti in pol, na sezono pa naj bi prejel okoli 200 milijonov evrov.

Preberite še: