Portugalca besno nad sodnike, neutolažljiv jok Ronalda in norija v Bruslju #video

Nogometaši Maroka na svetovnem prvenstvu v Katarju še naprej pišejo pravljico. V četrtfinalu so z 1:0 ugnali še Portugalsko in se zavihteli v polfinale, kar ni doslej uspelo še nobeni afriški reprezentanci v zgodovini. Uspeh Maročanov tako ne slavijo le v domačem Maroku, temveč tudi v drugih afriških državah, pa tudi ponekod v Evropi, še posebej pestro je znova v Bruslju. Povsem drugače je bilo po koncu tekme v zasedbi Portugalske, kjer je Cristiano Ronaldo v solzah odvihral z igrišča, Pepe in Bruno Fernandes pa sta povedala nekaj krepkih na račun sodniškega dela.

Maroko v Katarju piše zgodovino. Potem ko je prvič sploh zaigral v četrtfinalu SP, je s prestižno zmago proti Cristianu Ronaldu in njegovi Portugalski postal prva afriška država s prebojem v polfinale mundiala. Pred tem so neuspešno to četverico lovili Kamerun 1990, Senegal 2002 in Gana in 2010.

"Igrali smo proti res dobri Portugalski. Imamo kar nekaj poškodb v ekipi, toda pred tekmo sem fantom dejal, da moramo spisati zgodovino za Afriko. Zelo, zelo sem srečen," je po koncu povedal presrečno selektor Maroka Walid Regragui, v Franciji rojeni nekdanji maroški reprezentant in prvi afriški selektor v polfinalu SP.

Slavje Maroka, foto: Reuters:

"To je res neverjetno, tako sem ponosen. Uresničili smo si sanje, ne morem verjeti, da smo v polfinalu. To smo si zaslužili, 1000 %. Neverjetno je, kako igramo s srcem in kako se borimo za vse naše ljudi. Naša želja in energija sta res neverjetni, sploh ob vseh težavah, ki jih imamo s poškodbami. Spoštovanje vsem v ekipi, trenerju in celotnemu strokovnemu štabu. Hvala navijačem, počutili smo se, kot da igramo doma," je bil po koncu presrečen vezni nogometaš Maroka Sofyan Amrabat.

Ronaldo v solzah, Pepe in Fernandes nad sodnika

Povem drugače je bilo razpoloženje v portugalski izbrani vrsti, v kateri je Cristiano Ronaldo po koncu odvihral iz igrišča in v solzah zapustil zelenico v Katarju. Bolj zgovorni so bili po tekmi njegovi soigralci, ki so eden za drugim stresli gnev nad sodniškim delom.

It hurts me to see Ronaldo like this man 💔 pic.twitter.com/MbRGnTcRO2 — WolfRMFC (@WolfRMFC) December 10, 2022

Po tekmi je jasno in glasno svoje mnenje izrazil Pepe, ki je med drugim Fifo besno pozval, da naj kar takoj podeli naslov Argentini. Izkušenega Portugalca je namreč zmotil argentinski delivec pravice na tekmi z Marokom Facundo Tello, ki po njegovo ni zadovoljivo opravil svojega dela. "Nesprejemljivo je, da je po tem kar se je zgodilo včeraj to tekmo sodi Argentinec. Messi se lahko pritožuje in celotna Argentina tudi. Čutimo veliko jezo. V drugem polčasu nismo igrali oziroma nam niso dovolili igrati. Edina ekipa, ki je želela igrati smo bili mi," je dejal Pepe.

"Po tem, kar sem videl, lahko res že zdaj podelijo naslov Argentini. Osem ali devet sodnikov na tem prvenstvu je Argentincev. Lahko da se motim, a povedal bom kar si mislim in to je, da bodo pokal podelili v roke Argentini," je bil razjarjen Pepe.

Fernandes: Povedal bom, kar si mislim

Z mnenjem soigralca se je strinjal tudi Bruno Fernandes, ki je bil ob koncu prvega polčasa glavni protagonist ob zahtevah, da bi morala Portugalska dobiti strel z bele pike. "Pripravljal sem se na strel na gol in maroški nogometaš me je podrl. Vedeli smo, kaj nas čaka, vedeli smo, da nam bo pravico delil sodnik iz ene izmed držav, ki je še vedno na prvenstvu. In vedeli smo, da bo ta skušal olajšati delo svoji reprezentanci v nadaljevanju turnirja. Zelo nenavadno je, da na naši tekmi sodi sodnik iz takšne države," je besede Pepeja ponovil Fernandes.

Bruno Fernandes je po koncu tekme povsem izgubil živce. Foto: Reuters

Tiskovni predstavnik portugalske reprezentance ga je ob teh besedah skušal ustaviti, a se Fernandes ni dal. "Pustite me pri miru, ne dotikajte se me, povedal bom, kar si mislim in naj se j***," je zabrusil portugalski nogometaš. "Ne vem, če bo prvak Argentina, a izjemno čudno je, da na tem prvenstvu ni sodil niti en portugalski sodnik. Imamo sodnike, ki lahko delijo pravico v ligi prvakov in imajo kakovost, da bi lahko sodili tudi v Katarju. Ti sodniki, ki so tu, pa niso navajeni igre na takšnem nivoju," je v besu še dejal Fernandes.

Prihodnost Santosa pod vprašajem

Bolj miren je bil po koncu tekme strateg Portugalske Fernando Santos, ki je po izpadu iz prvenstva dejal, da še ne ve, ali bo tudi v prihodnosti sedel na klopi Portugalske. Pogodba ga s Portugalci veže do leta 2024. "O tem se bomo še pogovorili. Danes smo potrebovali dolgo časa, da smo se spravili v tekmo, sploh v prvem polčasu. Nismo našli našega načina igre, čeprav smo si ustvarili nekaj priložnosti. Nič bolj ne boli, ker smo izpadli proti Maroku, če izpadeš iz svetovnega prvenstva vedno boli, ne glede na nasprotnika. Če bi moral izpostaviti dva, ki sta najbolj razočarana, sva to Cristiano Ronaldo in jaz," je še sklenil Santos.

Slavje v maroških Rabatu in Casablanci:

Incredible scenes in Rabat, Morocco 🇲🇦 of fans celebrating booking their spot to the quarter-finals for the first time. #FIFAWorldCup



pic.twitter.com/sXBjp0Dvn2 — Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) December 6, 2022

How the Morocco fans reacted to their historic World Cup quarter-final win over Portugal in Casablanca 🇲🇦#FIFAWorldCup #MAR pic.twitter.com/aVisnI09Gm — Football Daily (@footballdaily) December 10, 2022

Slavje navijačev Maročanov v Bruslju:

Morocco fans in Brussels celebrating their team’s win over Portugal absolutely out of this world #WorldCup2022 pic.twitter.com/rnAvEqTeaR — Aya Ibrahim (@ayakibrahim) December 10, 2022

Volunteers form a human chain between celebrating Morocco fans and police to avoid clashes in Brussels.



They told me they want to show that the vast majority of their community is peaceful.#WorldCup2022 pic.twitter.com/e44zlrKO65 — Aya Ibrahim (@ayakibrahim) December 10, 2022

Massive celebrations in Brussels for Morocco. Incredible scene. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/cS4EDWQh4j — Ali Walker (@AliWalker24) December 10, 2022

Veselje v Londonu:

Celebrations kicking off on Edgware Road London after Morocco made it to the Semifinals! #Morocco #المغرب pic.twitter.com/WuqZq5CrKL — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) December 10, 2022

Scenes on Edgware Road, Morocco are in the SEMI FINAL of a World Cup!!! #MAR #MARPOR pic.twitter.com/umVEj5Cr1x — Ismaeel Ghaf (@ighaf) December 10, 2022

Slavje v Palestini: