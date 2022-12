Francozi po novi veliki drami in poslastici končali angleške sanje

Po petkovem dramatičnem razpletu sta tudi sobotni tekmi četrtfinala svetovnega prvenstva v Katarju naravnost navdušili. Na večerni poslastici so po izjemni predstavi z obeh strani svetovni prvaki Francozi z 2:1 (1:0) ugnali Angleže, pri katerih je kapetan Harry Kane v zaključku tekme zapravil enajstmetrovko za izenačenje. Francozi se bodo v polfinalu v sredo pomerili z Marokom, ki je na prvi tekmi poskrbel za veliko presenečenje in z 1:0 (1:0) ugnal Portugalsko ter se kot prva afriška reprezentanca v zgodovini prebil med najboljše štiri reprezentance na mundialih!

SP 2022 v Katarju, 19. tekmovalni dan, četrtfinale:

Francozom velika poslastica z Angleži

Zadnja tekma četrtfinala v Katarju je upravičila naziv poslastice. Francozi so po hudem boju na koncu z 2:1 ugnali Anglijo, ki je še sedmič svojo pot končala v četrtfinalu svetovnega prvenstva, kar je največ v tem pogledu na mundialih. Osmoljenec Angležev je postal kapetan Harry Kane, ki je v 84. minuti zapravil strel z bele pike za izenačenje. Francozi tako ostajajo v bitki za ubranitev naslova prvakov, s čimer bi postali prva ekipa s tem dosežkom po Braziliji leta 1962, les Bleus pa so dobili še svojega devetega izmed zadnjih enajstih obračunov v izločilnih bojih proti evropski reprezentanci. Francozi so s to zmago tudi prvič na svetovnih prvenstvih ugnali Anglijo, oba obračuna je namreč v letih 1966 in 1982 do zdaj dobila Anglija, a je na zadnjih medsebojnih obračunih na devetih tekmah Anglija zmagala le enkrat.

Tekma med velikima tekmecema je minila v izjemnem ritmu z obeh strani. V enajsti minuti so do prve priložnosti na tekmi prišli nogometaši Francije, ko je s strelom z glavo poskusil Olivier Giroud, a je bil vratar Angležev Jordan Pickford zanesljivo na mestu. Francozi pa nato niso potrebovali čakati dolgo do prvega zadetka. V 17. minuti se je za strel izven kazenskega prostora z več kot 25 metrov odločil 22-letni Aurelien Tchouameni, ki je s strelom v levi spodnji kot presenetil in premagal Pickforda. Tchouameni je dosegel svoj prvi gol v dresu Francije.

Aurelien Tchouameni je z mojstrovino Francoze popeljal v vodstvo. Foto: Reuters

Zatem so do prve resnejše priložnosti prišli tudi Angleži. V 22. minuti se je v obetavni priložnosti v kazenskem prostoru Francije ob prodoru po desni strani znašel Harry Kane, a se je vratar Francije Hugo Lloris izkazal z obrambo. Le tri minute kasneje je bilo spet vroče pred vrati Francije, v glavni vlogi pa je bil znova kapetan Kane. Ta je uspešno preigraval Dayota Upamecanoja, ki je nato na robu kazenskega prostora podrl Kana. Angleži so zahtevali strel z bele pike, vendar se je glavni sodnik Wilton Sampaio ob posredovanju tehnologije VAR pustil, da se igra nadaljuje. Obe reprezentanci sta imeli do konca prvega polčasa še nekaj manjših priložnosti, a do spremembe rezultata ni prišlo.

Bukayo Saka je Angliji priboril strel z bele pike. Foto: Reuters

Angleži so takoj na začetku drugega polčasa pokazali, da se nikakor ne mislijo predati. V 47. minuti je z močnim strelom z roba kazenskega prostora poskusil Jude Bellingham, a je žogo odbil razpoloženi Lloris. Zatem je bil blizu zadetka še Harry Maguire, vendar se je francoska obramba uspešno rešila.

Angleži izenačili, a ...

Trud Angležev je nato le obrodil sadove, v 52. minuti je ob preigravanju Bukaya Sakaja prekršek v kazenskem prostoru Francozov storil Upamecano, sodnik pa je suvereno pokazal na najstrožjo kazen. Odgovornost je prevzel kapetan Kane, ki se je iz oči v oči srečal s klubskim soigralcem Llorisom, in Anglijo v 54. minuti odločno s strelom v levi zgornji kot vrat Francije popeljal do izenačenja na 1:1. Angleški kapetan se je podpisal že pod svoj 53. gol v dresu Anglije, s tem dosežkom pa se je na vrhu lestvice strelcev Anglije izenačil z Waynom Rooneyjem.

Reprezentanci sta tudi v nadaljevanju postregli z napadalno predstavo, v 70. minuti je bil blizu zadetka Maguire, ki je le za las sprožil mimo vrat Francije. Nato pa je sledil nov pritisk Francije, v 77. minuti se je sam pred vratarjem Pickfordom znašel Olivier Giroud, a je angleški vratar z izjemnim posredovanjem ustavil strel Francoza. Zatem so imeli svetovni prvaki na voljo še podajo iz kota, po kateri je po podaji Antoina Griezmanna napako iz prejšnje priložnost popravil Giroud in Francijo znova popeljal v vodstvo.

Gareth Southgate je po koncu tolažil osmoljenca Harryja Kana. Foto: Reuters

Hud ritem igre se tudi po tem zadetku ni ustavil. Le tri minute po zadetku Francozov je v kazenskem prostoru Francije ob stiku s Theom Hernandezom padel Mason Mount. Sodnik se je nato odločil za ogled videoposnetka, po katerem je še drugič na tekmi pokazal na najstrožjo kazen v korist Angležev. Odgovornost je še drugič prevzel Kane, tokrat pa je meril visoko nad gol Francozov, ki so ob tem ponoreli od navdušenja.

Zadnjo priložnost so imeli Angleži v enajsti minuti sodniškega dodatka, ko so imeli malce izven kazenskega prostora na voljo prosti strel. Tega je izvedel Marcus Rashford in žogo ob razočaranju številnih angleških navijačev poslal nekaj centimetrov mimo cilja, s tem pa so se angleške sanje tudi dokončno razblinile.

Maročani še naprej pišejo zgodovino

Letošnje svetovno prvenstvo v Katarju še naprej piše neverjetne zgodbe. Za novo so danes poskrbeli nogometaši Maroka, ki so v četrtfinalu na stadionu Al Tumama v Dohi na kolena z 1:0 spravili Portugalsko in se kot prva afriška država prebili v polfinale svetovnih prvenstev. Maročani so na celem prvenstvu, če odštejemo enajstmetrovke proti Španiji, prejeli le en zadetek, pa še tega so si proti Kanadi zabili sami. Cristiano Ronaldo je tako postal naslednji od zvezdnikov, ki se prej kot želeno poslavljajo od Katarja, po koncu tekme pa ni mogel skriti solz razočaranja.

Po precej mirnem začetku srečanja z obeh strani je edini gol na tekmi padel v 42. minuti, ko je predložek pred vrata Portugalske v 42. minuti poslal Yahya Attiat-Allah, v kazenskem prostoru pa je z izjemnim skokom žogo ob veliki napaki vratarja Dioga Coste z glavo v mrežo Portugalcev spravil Youssef En-Nesyri. Takoj zatem so poskusili še Portugalci, a je Bruno Fernandes zadel prečko.

Youssef En-Nesyri je takole Maroko popeljal v polfinale. Foto: Reuters

Že v sodnikovem dodatku prvega polčasa je bil v novi priložnosti Fernandes, ki je ob preigravanju padel v kazenskem prostoru Maročanov, Portugalci so takoj burno zahtevali najstrožjo kazen, a je glavni sodnik Facundo Tello takoj pokazal, da ne bo nič z enajstmetrovko. Afriški predstavniki so sicer v dobršni meri pokazali predstavo v slogu s prejšnjih tekem. Posest žoge so prepustili tekmecu, se disciplinarno branili in čakali na protinapade.

Ronaldo v drugem polčasu do priložnosti, a ...

V drugem polčasu so Portugalci vse sile uperili proti vratom Maroka, v 51. minuti je priložnost dobil tudi Cristiano Ronaldo, ki je zamenjal Rubena Nevesa. Za Ronalda je bila to že 196. tekma v državnem dresu. To je izenačenje rekorda, kar zadeva nastope za izbrano vrsto, enako število jih je zbral tudi Kuvajtčan Bader Al-Mutava.

Kljub obleganju vrat nasprotnika, pa so Maročani odbijali poskus za poskusom Portugalcev. V 83. minuti je do izjemne priložnosti prišel Joao Felix, ki je žogo močno usmeril proti levemu zgornjemu kotu vrat Maroka, a se je z izjemno obrambo izkazal Bono. Portugalci so močno pritiskali na vrata tudi v zadnjih minutah, na roke jim je šla tudi izključitev Walida Cheddire v 93. minuti tekme, ko je prejel drugi rumeni karton. Maročani so imeli v 96. minuti veliko priložnost, potem ko je sam v protinapad stekel Zakaria Aboukhlal, a je bil na mestu Costa. Kljub zapravljeni priložnosti pa Portugalci niso več ogrozili vrat afriškega tekmeca, ki se je na koncu veselil velike uvrstitve med najboljše štiri reprezentance na svetu.

Cristiano Ronaldo je še drugo tekmo začel s klopi, svojo priložnost je dočakal v 51. minuti, na koncu pa je objokan sklenil prvenstvo. Foto: Reuters

Atlaški levi, kot je vzdevek maroške izbrane vrste, v Katarju tako še naprej pišejo zgodovino, saj so prvič v zgodovini igrali v četrtfinalu svetovnega prvenstva, ob tem pa so po Kamerunu (1990), Senegalu (2022) in Gani (2010) postali šele četrta afriška reprezentanca, ki se ja zavihtela do te stopnje tekmovanja. Zdaj so naredili še korak naprej in se kot prva afriška reprezentanca uvrstili v polfinale. Walid Regragui pa je postal prvi afriški selektor s četrtfinalom in zdaj s polfinalom SP.

Veselje Maroka, foto: Reuters:

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Preberite še: