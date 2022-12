V živo: Ena čarovnija Messija za vodstvo Argentine ob polčasu

Na svetovnem prvenstvu v Katarju je že prvi četrtfinalni obračun postregel s pravo poslastico. Nogometaši Hrvaške so po enajstmetrovkah izločili Brazilijo, potem ko se je redni del končal z 0:0, podaljšek pa z 1:1. Na drugem petkovem četrtfinalnem dvoboju ob 20.00 igrajo nogometaši Nizozemske in Argentine. Na mundialih se bodo pomerili že šestič. Rezultat lahko z nami spremljate v živo.

SP 2022 v Katarju, 18. tekmovalni dan, četrtfinale:

Taktičnih 35 minut, nato ena čarovnija Messija za 1:0

Druga četrtfinalna tekma je bila sprva zelo taktična, brez priložnosti, nihče ni želel tvegati. Prvih 30 minut nismo videli strela v okvir vrat ne Argentine ne Nizozemske. Slednji so imeli nekaj več žogo v svojih nogah. Nato pa najprej strel Rodriga de Paula z velike razdalje, slab, Andries Noppert je žogo zlahka ujel. Dve minuti pozneje pa čarovnija Lionela Messija. Najprej je preigraval, nato pa mojstrsko podal med nasprotnikovimi igralci do Nahuela Moline. Ta je ena na ena z nizozemskim vratarjem zabil svoj prvi reprezentančni gol. Messi sploh ni gledal proti Molini, pa je bila njegova podaja natančna, da ne bi mogla biti bolj! Ena proti nič je bil tudi rezultat prvega polčasa, saj se do konca ni več zgodilo nič dramatičnega. Edino to, da je nov rumeni karton dobil Marcos Acuña, kar pomeni, da ne bo smel igrati v polfinalu, če se Argentina tja uvrsti.

Messi in Molina za vodstvo Argentine proti Nizozemski (foto: Reuters).

Norišnica v Katarju: Hrvaška po drami in loteriji izločila Brazilijo!

Dominik Livaković je znova glavni junak Hrvaške. Foto: Reuters Hrvaška je prvi polfinalist svetovnega prvenstva! Potem ko so že v osmini finala po enajstmetrovkah izločili Japonsko, so bili tokrat boljši še od enih izmed glavnih favoritov za končni naslov − Brazilcev. Redni del tekme se je končal z izidom 0:0, v podaljšku sta bili obe reprezentanci uspešni po enkrat, v izvajanju enajstmetrovk pa so bili s 4:2 boljši slovenski južni sosedje. Hrvati so četrtfinale igrali še tretjič in bili tudi v tretje uspešni. Brazilci, petkratni svetovni prvaki, se tako poslavljajo od svetovnega prvenstva, od leta 1990 so v izločilnih bojih izpadli šestkrat, in to vedno proti evropski ekipi.

Bakle in slavje na Hrvaškem, solze v Braziliji (foto: Reuters, Guliver Images):

Na stadionu Izobraževalnega središča sta mreži v rednem delu tekme mirovali. Večino prvega polčasa sta reprezentanci bili enakovreden boj, le za odtenek več so imeli žogo v svoji posesti Brazilci (51:49), ki so sprožili tri strele v okvir vrat nasprotnika, medtem ko Hrvatom ni uspelo sprožiti proti golu vratarja Alissona Beckerja. Najlepšo priložnost so si Hrvati priigrali že v uvodu tekme, ko je v 12. minuti natančen predložek pred vrata Brazilije poslal Mario Pašalić, a je Ivan Perišić slabo zadel žogo.

Hrvati so prvi polfinalisti. Foto: Reuters Takoj na začetku drugega polčasa so zapretili Brazilci. Najprej je ob posredovanju Joško Gvardiol skoraj dosegel avtogol, nato je do strela prišel še Vinicius Jr., a je obakrat odlično posredoval Dominik Livaković. Ob tem je v kazenskem prostoru z roko igral še Josip Juranović, a je glavni sodnik Michael Oliver kljub protestom Brazilcev ob pomoči tehnologije VAR pustil, da igra teče naprej. Tudi v nadaljevanju so Brazilci začeli pritiskati na vrata Hrvatov, v 55. minuti je do strela v kazenskem prostoru prišel Neymar, a je bil znova na mestu Livaković.

Odlične obrambe hrvaškega vratarja pa se tu niso ustavile. V 66. minuti je bil v lepi priložnosti za zadetek še Lucas Paqueta, a je bil 27-letni Hrvat še enkrat več na mestu, na koncu pa je bil tudi hrvaški junak rednega dela tekme. Brazilci so namreč na koncu kar osemkrat sprožili v okvir vrat tekmeca, pri vseh osmih poskusih pa je bil na mestu Livaković, ki je s tem številom obramb postavil tudi hrvaški rekorder v zbranih obrambah na eni tekmi. Hrvati so na drugi strani v devetdesetih minutah ostali brez strela proti golu Brazilije. Tekma se je nato prevesila v podaljšek.

Neymar je takole matiral obrambo Hrvaške. Foto: Reuters

Neymar Brazilce popeljal do vodstva, a ...

Že v dodatnih minutah prvega dela podaljška je kot strela mimo obrambe Hrvaške švignil Neymar, ki se je po domiselni dvojni podaji z Lucasom Paqueto sam znašel pred vratarjem Livakovićem in ga ukanil s preigravanjem v desno in z močnim strelom pod prečko. Neymar, ki se je v osmini finala vrnil po poškodbi (izpustil je dve tekmi), s tem dosegel že svoj 77. reprezentančni gol in se tako izenačil z brazilskim rekorderjem Pelejem.

Bruno Petković je v 117. minuti zadel za izenačenje na 1:1. Foto: Reuters Ko je že delovalo, da se bo tehtnica vendarle nagnila na stran Brazilije, je sledila neverjetna vrnitev Hrvaške. V 117. minuti je po polprotinapadu Hrvatov Mislav Oršić poslal žogo v sredino kazenskega prostora, kjer je do strela prišel Bruno Petković, žoga pa je tudi ob pomoči enega izmed brazilskih branilcev našla pot do mreže Brazilije. To je bil hkrati šele prvi strel Hrvatov v okvir vrat nasprotnika na tekmi, s tem pa je postavil tudi izid podaljška.

Odločile enajstmetrovke

Odločile so tako enajstmetrovke. Kot prvi je z bele pike s strelom po sredini pri Hrvaški zadel Nikola Vlašić, na drugi strani pa je strel Rodryga ubranil neverjetni Livaković. V drugo je bil za Hrvate uspešen še Lovro Majer, za Brazilce pa je bil uspešen Casemiro. Uspešen niz Hrvatov je nato podaljšal še Luka Modrić, pri Braziliji pa je Livakovića premagal Pedro. Alissona Beckerja je z natančnim strelom premagal še Mislav Oršić. Odgovornost pri Brazilcih je nato prevzel še Marquinhos, a je njegov poskus zadel vratnico, Hrvaška pa je lahko začela s proslavljanjem uvrstitve v polfinale.

Neymar po koncu ni mogel skriti solz razočaranja. Foto: Reuters

Ni jokal samo Neymar, poglejte razočaranje, obup in jok v Riu de Janeiru (vir: Reuters):