Na oranžni ulici po kralju pričakujejo pokal za prvaka #video

Pred prvenstvom smo vam pokazali posnetke z ene od ulic v Riu de Janeiru, ki so jo poslikali z motivi nogometa, brazilske reprezentance in zastave. Pred tekmo osmine finala SP v Katarju z Argentino so nekaj podobnega storili v Haagu na Nizozemskem.

Foto: Reuters Prebivalci ulice Marktweg v Haagu so zagrizeni navijači domačega nogometnega kluba in nizozemske izbrane vrste. V petek zvečer bodo navijali za svoje ljubljence na tekmi osmine finala svetovnega prvenstva z Argentino. Da bi na domači ulici še izboljšali nogometno vzdušje, so na pobudo Dannyja van Dijka pročelja hiš oblekli v oranžne folije, čez cesto pa napeli vrvi ter nanje obesili oranžne zastave in nogomete žoge.

"Oranžna ulica je znana po vsem svetu"

Foto: Reuters "Želimo si, da bi se avtobus z nizozemsko reprezentanco zapeljal po naši ulici, nogometaši pa bi na njem visoko v zrak dvigali pokal za svetovnega prvaka," je svojo željo razkril van Dijk. Pred osmimi leti je bila Argentina sicer že prevelik zalogaj za Nizozemsko. Takrat v polfinalu. Ni prvič, da so Marktweg obarvali v oranžno. "Marsikdo obišče našo ulico. Med Nizozemci je že dobro znana. Oranžna ulica je znana po vsem svetu. Tukaj so bili kralj, župani, res vsi od A do Ž. Ampak krona vsega pa bi bila, če pridejo naši nogometaši s pokalom v rokah." Res se je lani med evropskim prvenstvom po Marktwegu sprehodil nizozemski kralj Viljem Aleksander.

Foto: Reuters

"Napovedujem, da bomo zmagali s 3:1"

Na Marktwegu si bo skupaj tekmo ogledalo od 80 do 90 ljudi. "Če zmagamo, pa nato na zabavo pride vsa soseska, od 200 do 300 ljudi," je povedal Remon van Dijk. In njegova napoved? "Tekma bo težka, a napovedujem, da bomo zmagali s 3:1. Imam sicer čuden občutek. Mislim, da so možnosti 50:50, a bomo vseeno zmagali s 3:1. Pravim, da Messi ne bo pokazal ničesar. Naša obramba bo zanj prevelika ovira." Na stavnicah sicer Argentini kaže veliko bolje.