Svetovno prvenstvo v nogometu Mačji Dol 2022 #video

Mačke in nogomet

To, da je mačka prekinila sredino novinarsko konferenco Viniciusa Juniorja, pravzaprav za svetovno prvenstvo v Katarju ni nič nenavadnega. Potepuških mačk je v državi toliko, da pogosto zatavajo na novinarske konference, igrišča in tribune, celo v mešani coni za izjave po tekmi na enem od stadionov so eno ujele kamere.