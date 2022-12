Ronaldov soigralec razkril, kako se je ta odzval ob novici, da ne bo igral

Portugalski nogometaš Otavio je na novinarski konferenci pred treningom spregovoril o različnih temah, dotaknil pa se je tudi najbolj vroče, odziva Cristiana Ronalda na to, da ga selektor Fernando Santos na tekmi osmine finala proti Švici ne bo uvrstil v začetno postavo.

Otavio: “You know the first thing Ronaldo did when he found out he wouldn’t start? He went to speak to Goncalo and the rest of the team to encourage them. He’s our leader.” pic.twitter.com/HpH3qS2l9S — TC (@totalcristiano) December 8, 2022

Otavio je bil poln pohval na račun največjega zvezdnika v portugalski izbrani vrsti. Na vprašanje, ali je Ronaldo kdaj izrazil željo, da zapusti reprezentančni tabor, je Otavio odvrnil, da nikoli ni izjavil česa takega, saj nikoli ni razmišljal o odhodu. "Ravno nasprotno. On je naš vzor in naš kapetan. Naša ekipa ga podpira. On je naša moč in mi vsi smo združeni," je izjavil nogometaš portugalskega Porta.

Dejal je še, da vsi v reprezentanci poznajo ozadje in vedo, kaj se dogaja v ekipi, a hkrati zatrdil, da ostajajo osredotočeni zgolj na svojo igro in zmago.

❗



Did Ronaldo say he wanted out?



OTAVIO:



"He never said anything because he never wanted to leave. On the contrary. He is an example and he is our captain. The national team is with him. He is our strength and we are all united."pic.twitter.com/TsmlIKADkI — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 8, 2022

"Vzdušje v ekipi je bilo ves čas povsem običajno. Nihče ni videl nikakršnega spora ali kaj podobnega. Povsem običajno je, da se razjezi (Ronaldo, op. a.), kadar ne igra, a to ne velja samo za Cristiana, ampak za vse igralce. Vse, kar stori ali ne stori, vedno postane novica in običajno je prikazana samo negativna plat, ne pa pozitivna. Cristiano je naš vzor, naš kapetan in tudi po tem, ko je izvedel, da ne bo igral, je bil eden tistih, ki so najbolj spodbujali ekipo. Vsi mi stojimo za njim," je še zatrdil Otavio.

Spomnimo: Portugalska je Švico na tekmi za četrtfinale razbila s kar 6:1. Polovico zadetkov na portugalski strani je dosegel prav Ramos, ki je v začetni enajsterici zamenjal Ronalda.

Portugalska se bo za preboj v polfinale v soboto ob 16.00 pomerila z Marokom, ki je presenetljivo izločil Španijo.

