Še ena smrt delavca migranta v Katarju: "Smrt je del življenja"

Te besede je Naser Al Kater izrekel v odgovoru na vprašanje novinarja britanskega BBC glede poročila, da se je v času prvenstva zgodila nesreča, v kateri je umrl delavec iz Filipinov. Prvi je o najnovejši smrti delavca na prizoriščih SP poročal ameriški spletni portal The Athletic, ki je tudi navedel, da katarske oblasti preiskujejo vzrok nesreče. Ta naj bi se zgodila v bazi reprezentance Savdske Arabije.

Foto: Reuters O tem je želel novinar BBC vprašati tudi Al Katerja, ki mu vprašanje ni bilo všeč: "Smo sredi svetovnega prvenstva, ki poteka uspešno, in vi želite govoriti o tem? Mislim, smrt je naravni del življenja, naj bo to med delom ali pa med spanjem," je nadaljeval predstavnik organizatorjev. "Seveda, umrl je delavec, naše sožalje gre njegovi družini, vendar je čudno, da je to nekaj, na kar se želite osredotočiti z vašim prvim vprašanjem," je dodal.

Vprašanje varnosti delavcev migrantov iz revnejših držav južne Azije je ob medijskih poročilih o številnih smrtih med delavci, ki so gradili stadione v Katarju, na Zahodu postala pomembna tema v času priprav na prvenstvo. Najnovejši odziv predstavnika Katarja glede delavcev migrantov pa je že obudil redne kritike mednarodnih organizacij za človekove pravice o nečloveških razmerah za delavce migrante in pomanjkanje transparentnosti katarskih oblasti pri zagotavljanju pravic delavcev.

Britanski časnik Guardian je februarja 2021 poročal, da je v času od izbora države za gostiteljico SP do začetka lanskega leta umrlo 6.500 delavcev migrantov iz Indije, Pakistana, Nepala, Bangladeša in Šrilanke. Za vir je časnik navedel podatke veleposlaništev teh držav. Katarski predstavniki so številke Guardiana dolgo označevali kot močno napihnjene. Sprva so trdili, da gre za peščico smrti med delavci na stadionih za SP. A 29. novembra je generalni sekretar vrhovnega sveta za izvedbo prvenstva priznal, da je število umrlih delavcev na projektih, povezanih s prvenstvom, med 400 in 500.