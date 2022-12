Portugalski časnik Record je poročal, da je portugalski nogometni zvezdnik in kapetan izbrane vrste Portugalske Cristiano Ronaldo, ki je na tekmi s Švico v osmini finala svetovnega prvenstva v Katarju v igro šele vstopil v drugem polčasu, pred tem v pogovoru s selektorjem Fernandom Santosom grozil z odhodom z mundiala.

To pri portugalski nogometni zvezi (FPF) najostreje zanikajo. "Kapetan selecaa Cristiano Ronaldo ni niti v enem trenutku grozil z odhodom," so zapisali pri FPF in dodali, da Ronaldo vsak dan gradi edinstveno zapuščino s pomočjo članski reprezentanci in državi. "To je treba spoštovati," so poudarili pri zvezi.

Namesto Ronalda je na tekmi osmine finala proti Švici v prvi enajsterici začel mladi Goncalo Ramos, ki je ob zmagi s 6:1 dosegel tri zadetke.

Ronaldo: Preveč enotni, da bi nas zlomile zunanje sile

Ronaldo ima največ nastopov in zadetkov v zgodovini portugalske reprezentance. V soboto ob 16. uri se bo skupaj s soigralci v četrtfinalu SP meril z Marokom. Petkratni dobitnik zlate žoge v sredo po tekmi s Švico ni vadil s preostalimi rezervnimi igralci, ampak se je namesto tega pridružil prvi enajsterici v telovadnici.

Zvezdnik se je odzval na namigovanja o nezadovoljstvu in na Twitterju zapisal, da je Portugalska "preveč enotna, da bi jo lahko zlomile zunanje sile". "Smo moštvo v pravem pomenu besede, ki se bo za sanje borilo do konca."

Um grupo demasiado unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação demasiado corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipa no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem connosco! Força, Portugal!🇵🇹🙏🏽 pic.twitter.com/gUeENXSB5F — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 8, 2022

Njegov soigralec Otavio pa je pristavil, da je za Ronalda slaba volja običajna, kadar mora tekmo spremljati s klopi, kar pa velja tudi za druge nogometaše. "Nihče ni prav vesel, ko ne igra, zato je to povsem naravna reakcija. Še vedno pa smo zelo povezani in enotni," je novinarjem dejal Otavio.

