Glave že letijo: španski selektor ostal brez službe, nasledil ga je soimenjak

Iz španske nogometne zveze so sporočili, da so se po presenetljivem izpadu Španije s svetovnega prvenstva v osmini finala poslovili od španskega selektorja Luisa Enriqueja. Na vročem stolčku ga bo nasledil dozdajšnji selektor mlade španske izbrane vrste Luis de la Fuente.

Španci so izpadli že v osmini finala, potem ko so po loteriji enajstmetrovk, kjer so zgrešili kar tri strele z bele točke, izgubili proti Maroku.

Luis Enrique, ki je stavil na mladi rod španskih nogometašev, je špansko izbrano vrsto vodil od leta 2018. Z njo se je dvakrat uvrstil na zaključni turnir lige narodov, v polfinale evropskega prvenstva 2020, kjer jo je po enajstmetrovkah premagala Italija, in osmino finala letošnjega svetovnega prvenstva v Katarju.

Med marcem in novembrom 2019 si je vzel premor zaradi hude bolezni nato preminule hčerke.

Kdo bo osvojil SP 2022 v Katarju? Anglija 33 glasov + 4,48%

Argentina 105 glasov + 14,25%

Brazilija 211 glasov + 28,63%

Francija 151 glasov + 20,49%

Hrvaška 63 glasov + 8,55%

Maroko 42 glasov + 5,70%

Nizozemska 27 glasov + 3,66%

Portugalska 105 glasov + 14,25% Oddanih 737 glasov

Na vidiku je nov projekt

Luis de la Fuente je vodil mlado špansko izbrano vrsto do 21 let v polfinalu Eura, kjer je v Ljudskem vrtu doživel poraz proti Portugalski. Foto: Grega Valančič/Sportida Iz španske nogometne zveze so sporočili, da se želijo zahvaliti Luisu Enriqueju in njegovim sodelavcem za opravljeno delo, vendar so se odločili začeti "nov projekt".

"Športno vodstvo zveze je predsedniku podalo poročilo, v katerem je bilo določeno, da se mora začeti nov projekt za reprezentanco, s ciljem nadaljevanja rasti, dosežene v zadnjih nekaj letih po zaslugi Luisa Enriqueja in njegovih kolegov," so sporočili v izjavi za javnost.

Za novega selektorja so izbrali Luisa de la Fuenteja, selektorja španske reprezentance do 21 let. Še lani je bil na delu na Euru, ki je potekal na Madžarskem in v Sloveniji, mladi španski nogometaši pa so izpadli v polfinalu. Zdaj bo skušal s člansko zasedbo Španije doseči odmeven rezultat na Euru 2024 v Nemčiji.

Preberite še: