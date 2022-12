Namesto da bi užival v izjemni predstavi maroške nogometne reprezentance in navijal pred usodnim streljanjem enajstmetrovk, je vestno opravljal svoje delo, pri čemer ni gledal dogajanja na zelenici, ampak je budno spremljal tribune stadiona Education City v Katarju.

Da vendarle ni robot in da ga je dogajanje na igrišču močno ganilo, so dokazale solze, ki so mu po pisku sodnikove piščalke, s katerim je označil konec tekme in zgodovinsko zmago Maroka, zalile oči. Kratek, a izjemno čustven video, ima že več kot dva milijona ogledov.

The real hero was this Moroccan man. He works as a security in the stadium. His home country was playing a historic game and yet he gave the pitch his back to fulfill his duties of keeping us safe. You can see the emotions on his face when Morocco won. ❤️🇲🇦❤️



