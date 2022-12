Brazilci po izpadu s Hrvaško ostali brez selektorja

Brazilija je v četrtfinalu svetovnega prvenstva klavrno končala svojo pot in tako ostala brez možnosti za naskok na svoj šesti naslov svetovnega prvaka. Brazilci so po izvajanju enajstmetrovk morali priznati premoč Hrvaški, potem ko se je redni del končal brez golov, po podaljšku pa sta bili ekipi poravnani na 1:1. V izvajanju enajstmetrovk je blestel hrvaški vratar Dominik Livaković, ki je bil na koncu najbolj zaslužen za zmago Hrvaške s 5:2.

Tite je na novinarski konferenci po tekmi razkril, da se je s tem porazom končal cikel in da bo Brazilija pred svetovnim prvenstvom 2026 prevetrila svoje vrste. "Moje obdobje na klopi Brazilije se je končalo. To sem napovedal že pred prvenstvom oziroma že pred letom in pol, ko sem dejal, da se bom poslovil ob koncu svetovnega prvenstva. Držim se svojih besed in to bom tudi izpolnil. To je bil težek in boleč poraz, a sam pri sebi sem pomirjen," je dejal Tite.

Razočaranje, obup in jok v Riu de Janeiru (vir: Reuters):

61-letni Tite se je na klop Brazilije usedel leta 2016, leta 2019 pa je z brazilsko izbrano vrsto osvojil Copo Americo, naslova svetovnega prvaka pa v svoji vitrini še nima.

